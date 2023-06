Lionel Scaloni arma el equipo para jugar con Australia

Lionel Scaloni ya cuenta con todo el plantel a su disposición. A última hora del martes llegó Julián Álvarez, el único futbolista que faltaba sumarse a la Selección argentina.

Este miércoles a las 8 (hora de la Argentina) habrá un entrenamiento a puertas abiertas para ver al equipo donde suele brillar Lionel Messi.

Mientras tanto, el entrenador define el once titular que saldrá a la cancha para enfrentar a Australia, rememorando el cruce de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Hay una duda por línea: el lateral izquierdo, el tercer volante y el centrodelantero. Si el flamante campeón de la Champions League está en condiciones, ocupará el lugar en el área rival, aunque podría sorprender la aparición de Nicolás González o Giovanni Simeone. Si fuera titular el hombre del Manchester City, probablemente Scaloni se inclinaría por repetir el equipo que jugó contra Francia el 18 de diciembre de 2022.

En ese caso, Nicolás Tagliafico le ganaría la pulseada a Marcos Acuña y Alexis Mac Allister haría lo propio con Giovani Lo Celso, un estandarte de la Scaloneta que se quedó fuera de la Copa del Mundo por lesión. El ex Boca fue contratado por el Liverpool hace pocos días y tiene mejor presente que el surgido en Rosario Central.

Posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Australia



Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez o o Gio Simeone.

Las insólitas preguntas que fastidiaron a Lionel Messi en la entrevista con la televisión china





El capitán de la Selección argentina vivió una escena increíble en la gira y se lo vio completamente incómodo.

El furor por Lionel Messi en China rompe todos los parámetros. Lo adoran y todos se desesperan por tenerlo cerca. Por eso, este martes dio una de las entrevista más surrealistas de su carrera a la televisión china. Sus gestos y reacciones no pasaron desapercibidas.

Era tal la expectativa que cinco millones de espectadores se conectaron a la transmisión que se hizo por la aplicación Kuaishou. Durante la charla, el rosarino se vio notablemente incómodo ante las preguntas del entrevistador.

Leo se encontraba en medio de una situación en la que, como de costumbre, observaba a las personas detrás de las cámaras y se rascaba las piernas con gesto despreocupado, respondiendo de manera franca. Sin embargo, hubo un instante que lo tomó por sorpresa, descolocándolo por completo y siendo incapaz de disimularlo.

Los fanáticos denunciaron fraude.Por: twitter

Un compañero, un rival específico era el foco de las preguntas del periodista, Leo eligió esquivarlas. El crack argentino respondió con gestos de cansancio e incomodidad como pocas veces se lo vio.

Las preguntas que incomodaron a Lionel Messi en la entrevista



- Entre tus compañeros, ¿quién te resulta más cómodo para jugar? ¿Puedes mencionar algunos jugadores?

-Esto es demasiado, tuve la suerte de jugar mucho tiempo en el Barcelona y jugar con muchos de los mejores jugadores. Como Ronaldinho, Deco, Eto’o, Suárez, Xavi, Iniesta, Busquets, tuve la suerte de jugar con los mejores jugadores y disfrutar del partido con ellos. Hablando de eso, casi me olvido de Neymar porque hay mucha gente. Debe haber muchos jugadores que olvidé mencionar. He tenido la suerte de jugar con un grupo de los mejores jugadores.

- ¿A quién le pasas el balón con más comodidad? ¿Puedes mencionar algunos jugadores?

-Es lo mismo que la última pregunta, hay demasiada gente. He tenido la suerte de jugar con los mejores jugadores, con los mejores delanteros. Como Neymar, Eto’o, Suárez, Ibrahimovic y Villa y muchos más, me he sentido cómodo jugando con todos ellos, o casi todos, porque he tenido la suerte de jugar con los mejores jugando juntos, jugar con ellos es fácil.

- ¿Qué defensas causaron más dolor?

-Uf, no sé, demasiada gente. He estado jugando durante casi 20 años, me he enfrentado a un montón de grandes defensores, a muchos grandes equipos, he estado jugando al más alto nivel, contra algunos de los mejores equipos y jugadores del mundo. Ambos son defensores importantes./ TN