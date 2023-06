Libertad condicional para la asesina de Betty Argañaráz

En la tarde de este martes se desarrolló una audiencia en la que Susana Acosta, una de las asesinas de Betty Argañaráz, solicitó la libertad condicional en función de que se cumplieron dos tercios de la pena.

La jueza de Ejecución de Sentencias, Ana María Iacono, le otorgó el beneficio.

Más tarde se desarrolló la audiencia de Marcos Daniel Fernández (Nélida Fernández al momento del crimen) y el juez Raúl Cardozo le negó la salida, por lo que continuará preso.

Con este panorama, es la primera vez que van a estar separados desde que cometieron el crimen de la docente.

Liliana Argañaráz, hermana de la víctima, afirmó que "hay informes psicológicos en donde dice que Susana Acosta no estaría en condiciones para poder obtener esa libertad tan ansiada. No está en condiciones, porque no reconoce el delito y porque, al no reconocer el delito, no hay arrepentimiento y podría ser reincidente".