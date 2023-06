El Gobierno afirma que no habrá una devaluación brusca

El Gobierno afirma que no habrá una devaluación brusca

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, brindó este martes su segundo informe sobre la marcha del Gobierno ante la Cámara de Diputados, respondió las preguntas de los legisladores de todos los bloques, principalmente sobre economía y política exterior y se refirió a una posible devaluación: "No va a ser necesario".

"Las condiciones estructurales de la economía argentina empiezan a cambiar no solamente el año que viene, sino a partir de la finalización de este año. Este año, la Argentina va a empezar a recaudar reservas genuinas a partir de la cosecha fina, y el año que viene no solamente vamos a tener estas infraestructuras energéticas funcionando en su totalidad, sino que no vamos a tener los efectos de la sequía que son u$s20.000 que nos faltaron este año".

En este contexto, el jefe de Gabinete descartó una devaluación brusca para el 2024: "Descreo de aquellos que dicen que si ganan las elecciones, lo que tienen que hacer es una devaluación brusca para duplicar la inflación, duplicar la pobreza, duplicar la indigencia y con eso después recién estabilizar. No va a ser necesario porque las condiciones estructurales de la economía argentina son claramente favorables para los próximos años".

El funcionario se presentó pasadas las 12 en la Cámara baja, en una convocatoria oficial, e hizo una introducción sin leer, en la cual destacó-al igual que en los anteriores informes- indicadores positivos de la economía, así como en materia de salud y educación.

Segundo informe ante Diputados

Rossi, quien asumió el cargo el 15 de febrero pasado, realizó su primera presentación ante el Congreso con su visita a Diputados el último 29 de marzo, y el jueves 11 de mayo lo hizo ante el Senado.

De esta manera cumplirá con su objetivo de concurrir al Parlamento todos los meses, alternadamente a cada cámara, como establece la Constitución en el artículo 101.

Este lunes, se dieron a conocer las respuestas a las 1.254 preguntas enviadas oportunamente por los legisladores al ministro coordinador, en su mayoría vinculadas con la situación económica, la marcha de varias obras en el interior del país, la ejecución presupuestaria y aspectos relacionados con la política exterior.

Del total de las consultas, 738 fueron formuladas por los legisladores que integran el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).

Además se destacaron las consultas de los dos bloques de Izquierda -el Partido Obrero y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas-; del Interbloque Federal, de Avanza Libertad y del Movimiento Popular Neuquino.

En tanto que no realizaron consultas el interbloque Provincias Unidas, La Libertad Avanza, Ser Somos Energía y Buenos Aires Libre.

FUENTE: Ámbito