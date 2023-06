Messi hizo estallar la TV china con una entrevista incómoda

Lionel Messi está en China a la espera del partido amistoso de este jueves, momento en el que la Selección argentina enfrentará a Australia. Millones de chinos viven con mucha emoción el arribo del capitán albiceleste, esta vez como campeón del mundo.

Es por eso que esperaban escuchar su palabra en una entrevista publicada en Kuaishou Livestream. Pero lo que iba a ser alegría para los espectadores chinos, terminó en enojo. Ocurre que en la emisión, que duró 52 minutos, apenas pasaron segundos de la extensa nota que había dado Messi previamente.

Qué fue lo que pasó con Messi

Messi dio una extensa entrevista, pero la plataforma solo emitió menos de un minuto. “El tiempo de pantalla de la superestrella del fútbol fue increíblemente breve, duró menos de un minuto. El anfitrión le hizo una pregunta a Messi sobre la final de la UEFA Champions League, a lo que Messi respondió. Inmediatamente después, la transmisión en vivo terminó abruptamente”, detalló el sitio Pandaly.

Se espera que en las próximas horas salga a la luz más material de la entrevista que el capitán de la Selección le dio a un medio chino.

Según fuentes locales, 5 millones de usuarios se conectaron en apenas diez segundos para ver la entrevista con Messi. Sin embargo, apenas pudieron ver unos segundos antes de que se cortara de manera abrupta.

Muchos usuarios, de hecho, terminaron denunciando fraude ya que querían ver la entrevista completa. Lo extraño es que minutos después se filtraron más fragmentos de la nota, pero resulta de difícil acceso.

A Messi no se lo vio cómodo en la entrevista con la TV china. No solo porque las preguntas eran en chino, sino porque el entrevistador hacía consultas muy extensas, ante las respuestas breves de Leo. Una escena increíble.

Messi habló del Mundial de Estados Unidos 2026 y dejó una dolorosa frase para los argentinos: “No iré”

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, volvió a decir que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, la que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports según cita la agencia EFE.

“Guardiola es el mejor entrenador del mundo”

Messi declaró también que pudo ver la final de la Liga de Campeones ganada por el Manchester City a pesar de la diferencia horaria en el gigante asiático y afirmó que Pep Guardiola “es el mejor entrenador del mundo”.

Messi se encuentra en China con la selección de Argentina, vigente campeona del mundo, donde disputará sus dos últimos amistosos antes de las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Australia en Pekín, el próximo jueves, y frente a Indonesia en Yakarta el día 19.