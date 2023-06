Aguinaldo 2023: quiénes quedan exentos de Ganancias

Este mes llega un extra de dinero para los trabajadores en relación de dependencia. Junio es el mes en el que se cobra la primera parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) o más conocido como aguinaldo. Cuándo se cobra, cómo calcularlo, y quiénes estarán exentos del pago de Ganancias, son algunas de las preguntas más frecuentes que surgen siempre al llegar a esta parte del año.

Con una inflación que en abril fue de 7,8%, y que según los especialistas para mayo se ubicará al menos en el 9% (el dato se conocerá este miércoles 14), ese plus es por demás esperado: ya sea para achicar alguna deuda generada por este contexto; o para invertir y lograr un extra mensual que ayude a llegar a fin de mes.

Aguinaldo 2023: ¿Cuándo se paga?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo: la 27.073, el SAC se paga en 2 cuotas durante el año en que se devenga. Cuota 1: vence el 30 de junio y este año cae viernes, y cuota 2: vence el 18 de diciembre (cae el día lunes).

En el caso de las pequeñas empresas, según contempla, la Ley 24.467 de 1995, pueden dividir es sueldo complementario hasta en 3 cuota en lugar de dos.

Aguinaldo 2023: ¿Cómo se calcula?

El importe a abonar en cada semestre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre.

Se toman los 5 recibos de enero a junio, cuál fue el mes en el que se percibió mayor remuneración (en este caso y por el ritmo de ajustes, debería ser el último). Si el sueldo de junio fuera mayor que los anteriores (como pasará efectivamente con las empleadas domésticas y los jubilados), en el mes de julio se cobra la diferencia correspondiente.

A ese monto, se lo divide por 2 para obtener el aguinaldo bruto.

Pero para tener el número real se deben descontar las cargas sociales, es decir, 11% de jubilación; 3% de PAMI; 3% de Obra Social; 2% Sindical o el porcentaje que corresponda. Una vez descontados todos esos ítems se obtiene el monto final del aguinaldo neto que se debe recibir en mano.

Aguinaldo 2023: qué queda excluido a la hora de hacer el cálculo

"Se excluye todo rubro no remuneratorio como los beneficios sociales (el servicio de comedor en la empresa, la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización. etc.), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo, las prestaciones complementarias del art. 105 de la Ley, etc", explica el tributarista Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios.

¿El aguinaldo paga Ganancias?

Recientemente, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó la exención del impuesto a las Ganancias del Sueldo Anual Complementario (SAC) de quienes estén alcanzados por el nuevo mínimo no imponible.

A pesar de que en mayo, la AFIP había subido el piso para que los salarios paguen Ganancias; en un gesto hacia la clase media y con la mira puesta en fomentar el consumo, unas semanas después, el Ministro Sergio Massa anunció que aumentaba hasta $ 880.000 el monto de los sueldos brutos exentos del pago del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo. Esos $ 880.000 equivalen a 10 salarios mínimos, vital y móvil. El SMVM en junio es de $ 87.987.

Este aumento del tope beneficia a 513.000 trabajadores en relación de dependencia por encima de los que ya estaban exentos. En consecuencia se estima que el 95% de los trabajadores no tributarán este impuesto sobre el medio aguinaldo.

Según el Ministerio de Economía, “la mejora de bolsillo promedio por empleado es de $ 112.600”. Y como para el caso del aguinaldo, la retención del impuesto se va calculando mes a mes, se va a “devolver lo retenido para estos salarios en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, junto con el cobro de las remuneraciones mensuales devengadas en los meses de junio y julio”, dijo el ministro.