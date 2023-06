Lionel Messi brindó una entrevista con la TV de China mientras se prepara para disputar el amistoso con la selección argentina ante Australia el próximo jueves en Beijing y dejó una frase contundente sobre su futuro en el equipo nacional: aclaró que no piensa estar en el Mundial del 2026 que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

El diez ya había contado que posiblemente Qatar era su última Copa del Mundo, pero las expectativas por su continuidad aumentaron después de que la Argentina se consagrara en Doha, el año pasado, y de que se confirmara su traslado al Inter de Miami.

Sin embargo, hoy el capitán puso en duda estar en el torneo internacional que en 2026 organizan Estados Unidos, México y Canadá. “Lo dije más de una vez, creo que no, que este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial”, aseguró el rosarino a Titan Sports, citado por Marca.

Lionel Messi se encuentra en Beijing para disputar un amistoso con la Selección Argentina

En mayo de 2022, antes de Qatar, el astro de la selección había expresado a TyC Sports que le parecía “muy difícil” participar del Mundial 2023, aunque en ese momento aclaró: “Pero no tengo nada claro. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante”. Su consagración después en Medio Oriente aumentó el fervor de los hinchas por verlo una vez más en una Copa del Mundo, algo que se aceleró más aún cuando confirmó que ahora se mudará a Miami, ya que la próxima competencia tendrá a Estados Unidos como una de sus sedes.

Furor también en Asia desde que pisó suelo chino, y a la espera de presentarse este jueves contra Australia en el Estadio Nacional de Pekín, Messi dio este reportaje que se transmitió en vivo por la página de videos cortos china Kuaishou. Según Marca, el capitán argentino respondió preguntas sobre su actualidad deportiva y también elogió al público de ese país. “Siempre fueron buenos con nosotros”, dijo.

Al ser consultado sobre la final ante Francia y cómo casi se les escurre de la mano la gloria, Lionel Messi resaltó la importancia del grupo conformado por Lionel Scaloni: “Fue un momento difícil para cualquier equipo, en una eliminatoria en un Mundial mucho más. Tener un partido controlado y que en 5 minutos te lo empaten, y tener que ir a una prórroga; pero el equipo estaba fuerte y unido, y lo demostró de verdad. Lo venía demostrando hace tiempo. Creo que fue fundamental para salir de esa situación, para salir a jugar el suplementario como si no hubiese pasado nada”.

El futbolista, que a mediados de este mes cumplirá 36 años, también se refirió a la vista que está realizando en China: “Como siempre, la verdad que siempre que venimos a China la gente siempre es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también. Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá”.

Durante la entrevista también fue consultado sobre los futbolistas con los que compartió campo de juego a lo largo de su carrera y destacó algunos nombres, como los de Ronaldinho, Deco, Luis Suárez, Xavi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Neymar. “Jugué en mi carrera con los mejores y disfruté de estar con ellos en el día a día”, manifestó. Luego, al focalizarse en los delanteros con los que jugó en ofensiva, añadió a Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic y David Villa.

“No sé, enfrenté a muchos en 20 años de carrera. Tuve enfrente a muchísimos grandes defensores, equipos. Jugué al máximo nivel, con los mejores del mundo. En todos había defensores importantes”, explicó.