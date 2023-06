Atlético Tucumán buscará su cuarta victoria para escapar de los últimos puestos en la Liga Profesional 2023. Enfrentará a Godoy Cruz por la fecha 20 del certamen. El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino.

De cara a este partido, Pusineri recupera a Bruno Bianchi, un futbolista clave en la zaga. El defensor dejó atrás un dolencia en su rodilla, que le impidió estar ante Arsenal y Lanús, y volverá al equipo titular. Cabe destacar que el cuerpo técnico de Atlético Tucumán también volverá a contar con Nicolás Romero para recibir a Godoy Cruz, el catamarqueño cumplió la fecha de suspensión y también estará entre los titulares. De esta manera "Pusi" podrá contar con zaga habitual titular.

La reprogramación y el fixture le jugó a favor al equipo de 25 de Mayo y Chile, ya que jugó hace nueve días contra Lanús y después de Godoy Cruz recién volverá a jugar con Sarmiento el 25 de junio. Sin embargo, el cuerpo técnico no mira más allá. “Planificamos lo que se viene, claro. Pero estamos metidos en el partido con Godoy Cruz. Por eso no miramos más allá, porque estamos obligados a ganar”, respondió.

Que Pusineri responda con el freno de mano puesto está directamente relacionado con el momento incómodo que atraviesa al frente del equipo. El “decano” lleva apenas cuatro victorias en los últimos 25 partidos y esas estadísticas hacen tambalear a cualquier entrenador.

“Somos muchos los equipos que estamos irregulares. Yo estoy bien, estoy firme. Soy consciente de que no estamos atados a los puestos de trabajo pero en mí no van a encontrar una necedad. Si percibo que las cosas no van bien o no hay retorno, lo voy a entender”, remarcó el entrenador al que los hinchas lo miran de reojo desde hace varias fechas; pese a la buena campaña de 2022.

Si bien todavía falta mucho para que se definan los descensos, el “decano” atraviesa una zona del fixture que lo enfrenta con rivales directos en la lucha por la permanencia: Arsenal, Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento y Unión. Todos equipos comprometidos con el promedio, ya sea por la tabla de promedios o por la general. Por ese motivo, la cosecha de puntos en estos juegos es clave. “Estamos atentos a todos los resultados, nos interesan. Vimos a Unión, ahora llegaremos a la concentración a ver la parte final de Banfield. Luego observaremos a Instituto, pero siempre con la idea fija en que nosotros debemos ganar para seguir acomodándonos mejor en esa lucha constante que venimos teniendo”, remarcó Pusineri.

Según el DT la clave del partido de esta noche pasará por la eficacia; algo en lo que el equipo viene fallando en los últimos partidos. A pesar de eso, le volvería a brindar su confianza a Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia en el ataque, mientras que la defensa y el medio campo será una incógnita hasta la charla técnica.