El amor no se acaba porque sí. Aunque así se sienta, lo cierto es que siempre hay otro motivo que determina la ruptura. Lidia Alvarado comenta que podemos creer que sí es posible pasar de un extremo al otro en el sentimiento de enamoramiento pero «la realidad es que si nos paramos a reflexionar sobre la relación, lo más probable es que descubramos que detrás de ese amor que hemos dejado de sentir hay una o varias razones que poco a poco, y de manera sutil, han provocado el desenamoramiento».

El amor igual que viene se va, y es un fenómeno complejo y fascinante que puede brindarnos alegría, felicidad y conexión profunda con otra persona. Sin embargo, en ocasiones, las llamas del amor se desvanecen, dando lugar al desenamoramiento y, por tanto, a otras emociones que no nos gustan tanto: tristeza, rabia, ira...

Desenamorarse puede ser un sentimiento aterrador porque es darse cuenta de que no sientes lo mismo que antes por esa persona: ya no hay emoción, no hay ganas y existe un sentimiento de que la relación va cuesta abajo.

Tener ese sentimiento de desamor es completamente normal y Lidia Alvarado, psicóloga experta en terapia de pareja, comenta que es un fenómeno complejo y multifacético «que puede ocurrir en cualquier relación, y que en muchas ocasiones se podría evitar si hay voluntad por ambas partes para atender y trabajar en aquellas cosas que están empezando a torcerse, en lugar de mirar para otro lado esperando que se solucionen solas».

Motivos del desenamoramiento

La experta adelanta los principales motivos por los que nos desenamoramos:

1. Cambios personales y evolución.

Uno de los principales motivos que pueden conducir al desenamoramiento es el cambio personal y la evolución individual. «A medida que maduramos, nuestras perspectivas, valores y metas pueden cambiar. Es posible que nos encontremos en una etapa de nuestra vida en la que buscamos cosas diferentes o experimentamos un crecimiento personal que nos aleja de nuestra pareja», dice la psicóloga. Estos cambios pueden generar una desconexión emocional y afectar la dinámica de la relación.

2. Falta de compatibilidad

Comenta Lidia que la compatibilidad es fundamental en una relación amorosa: «A veces, al principio de una relación, la emoción, la atracción y la idealización pueden eclipsar las diferencias fundamentales entre dos personas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, estas diferencias pueden volverse más evidentes y difíciles de ignorar. Las incompatibilidades en términos de valores, intereses, metas o formas de comunicación pueden llevar al desgaste emocional y desencadenar el desenamoramiento».

3. Problemas de comunicación

Tal como garantiza Alvarado, la comunicación efectiva es esencial en cualquier relación. Cuando la comunicación se deteriora, pueden surgir malentendidos, resentimientos y una falta de conexión emocional. «Los problemas de comunicación pueden ser causados por diversas razones, como la falta de habilidades comunicativas, la falta de escucha activa o la incapacidad de expresar de manera adecuada las necesidades y los sentimientos», comenta. Si estos problemas persisten y no se abordan, pueden erosionar gradualmente el amor y conducir al desenamoramiento.

4. Rutina y falta de novedad

La rutina y la falta de novedad en una relación también pueden ser motivo de desenamoramiento. Con el tiempo, es común que las parejas se acostumbren a la rutina diaria y pierdan la emoción y la chispa que tenían al principio. La falta de sorpresa, aventura y crecimiento conjunto puede llevar a una sensación de estancamiento emocional, provocando que la conexión amorosa se debilite.

5. Heridas emocionales pendientes de resolver

«Las heridas emocionales no resueltas pueden afectar significativamente nuestras relaciones. «Si llevamos consigo bagajes emocionales del pasado, como traumas, decepciones o inseguridades, es probable que afecten nuestra capacidad de amar y confiar plenamente en una pareja. Estas heridas pueden generar barreras emocionales y conducir al desenamoramiento, ya que nos resulta difícil abrirnos y conectarnos emocionalmente con otra persona», cuenta Lidia.

6. Se ha perdido el respeto

Para que una relación de pareja sea sana y duradera, jamás se debe perder el respeto. En el momento en el que hay insultos entre los miembros de la pareja o cuando se denigra a la otra persona, no hay espacio para el amor. Es indispensable que exista un ambiente de tranquilidad y armonía donde el respeto sea un pilar fundamental para ambos.

7. Celos

Una de las razones más comunes del desenamoramiento son los celos. «Cuando los celos hacia la pareja se mantienen en el tiempo y no se resuelven, minan la relación, la llenan de desconfianza y la dañan», afirma Alvarado.

8. Expectativas poco realistas

Al parecer, cuando las expectativas sobre el amor y las relaciones de pareja se han idealizado y no son realistas, pueden chocar frontalmente con lo que es una pareja en la vida real. Esto da lugar a una idea equivocada sobre lo que es y no es una relación de pareja y sobre lo que se puede esperar de ella, provocando una gran decepción cuando descubrimos que no queda nada de la fantasía romántica que habíamos construido en nuestra cabeza.

9. Falta de cuidado a la pareja

Otra de las razones de desenamoramiento es el descuido, la falta de detalles, de querer sorprender debido a la cotidianidad y la costumbre. «Esta carencia de cuidado por el otro terminará con la relación y la llevará hasta un progresivo desenamoramiento», Alerta Lidia Alvarado.

10. Las necesidades no se satisfacen

Si las necesidades no se satisfacen la relación se volverá frágil, y no solo en lo que se refiere a la intimidad (falta de deseo sexual o de relaciones sexuales), sino también a otros aspectos como la falta de abrazos, de escucha activa, de tiempo de calidad compartido.

11. Descuido de las apariencias físicas

«Suele ocurrir que una vez que consideramos que nuestra pareja ya está 'pillada' nos preocupamos menos o incluso nada por nuestro aspecto físico cuando estamos con nuestra pareja, aunque si nos seguimos cuidando en momentos más sociales», explica la psicóloga. Tenemos que recordar que el atractivo físico suele ser un desencadenante del amor, por lo que sentir que mi pareja me gusta es un elemento importante para tener ganas de estar con él o ella.

12. Aumento de los desencuentros o discusiones

Cuando la frecuencia y la intensidad de las discusiones aumentan, se crea clima emocional que invita a los miembros de la pareja a alejarse el uno del otro, porque no se sienten a gusto juntos.