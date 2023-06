Los fiscales federales Carlos Rívolo y Alejandra Mangano, que investigan la causa por trata de personas en la que está detenido Marcelo Corazza, pidieron estar presentes en la apertura de la tablet de Natacha Jaiit.



Se busca precisar si la mediática tenía informaciones sobre abusos a menores y jugadores de inferiores de clubes de fútbol. Por ese motivo, cruzan datos de tres causas distintas.

La semana pasada, después de cuatro años y varios intentos, los peritos informáticos lograron abrir el iPad de la artista que murió en 2019 en un salón de eventos en Benavídez. Así lo informó su hermano Ulises este miércoles por la mañana, luego de cuatro años de investigación y de varios intentos fallidos.



“Desbloquearon la tablet de Natacha. El 15 de junio se hace la extracción. En este tiempo se encargaron de borrar todo, 4 años y 4 meses se tomaron”, expresó el periodista en su cuenta de Twitter.



Ulises Jaitt anunció que lograron abrir el Ipad de Natacha (Foto: Captura Twitter)

Además, compartió un comunicado: “Atento a lo informado por la División Forense Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina, notifíquese a las partes que a partir del día 15 de junio de 2023 a las 9:00 horas se dará inicio al relevamiento forense del dispositivo iPad”.

Qué podría contener la tablet de Natacha Jaitt: la inesperada revelación de Morena Rial



En las últimas semanas, Morena Rial viene dando declaraciones sin filtro. Después de exponer la tormentosa relación que tiene con su papá, reveló datos que nadie esperaba: la información que supuestamente vio en la tablet de Natacha Jaitt.

“Vi muchas cosas del caso Independiente. Se lo había involucrado al papá de mi hijo (Facundo Ambrosioni). Ella (Natacha Jaitt) me lo mostró. Y ojalá no lo hayan borrado porque había muchas cosas y caerían muchas personas”, dijo el jueves en diálogo con A la tarde (América).



Morena Rial dijo que vio fotos sobre la causa Independiente en la tablet de Natacha Jaitt. (Foto: Instagram/@[email protected])



“¿En qué calidad estaba involucrado?”, quiso saber el panelista Augusto Tartúfoli en A la tarde al referirse a la situación procesal de Ambrosioni. “Facundo estaba nombrado. Fue citado, tuvo que declarar, no me meto. Al otro le encanta hacerme denuncias. Pero yo vi fotos”, remarcó la invitada.

Ulises Jaitt, que también se encontraba en el estudio, trató de profundizar más en el tema y sostuvo: “Estaba mencionado (por Ambrosioni)”. “Como entregador”, agregó Morena.

Al escuchar esa frase, el hermano de Natacha no tardó en corregir a More y lanzó: “No, no, no. Solamente lo menciona. Hasta ahí es lo que se supo. No sé qué es lo que declara Natacha en la causa Independiente. Aparece como amigo de Leonardo Cohen Arazi. No me dieron copia de eso”.

Así se entregó Marcelo Corazza en la División Trata de Personas de Recoleta



Marcelo Corazza se entregó ayer con uno de sus abogados y quedó alojado en la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Había sido detenido el 20 de marzo pasado en su casa del partido bonaerense de Tigre acusado de integrar una banda que se dedicaría a la captación de menores para su explotación sexual, pero fue liberado a principios de abril cuando Sánchez Sarmiento lo procesó sin prisión preventiva por corrupción de menores y exhibiciones obscenas, pero le dictó falta de mérito en relación con la asociación ilícita./TN