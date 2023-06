Demichelis habló tras la goleada de River y se enojó con periodistas

A Martín Demichelis le reprocharon esta noche la cantidad de llegadas que sufrió River, más allá de su efectividad en la goleada ante Banfield (4-1) en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 20 de la Liga Profesional 2023. Fiel a su estilo, el técnico encaró al periodista, le respondió y dio por finalizada la conferencia de prensa.

"No hay solución para todo, es fútbol. No siempre se tiene contundencia. Hoy hemos marcado goles, seguimos trabajando y ajustando. He tenido que cambiar muchísimo a nivel defensivo por diferentes circunstancias y eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva. Y nosotros somos de arriesgar muchísimo e ir en búsqueda del protagonismo, entonces soles quedar descompensado", explicó Demichelis.

Y agregó, ya con cierta cara de fastidio: "No salimos a especular con los minutos. Nos van a generar, sí, es fútbol. Nos han marcado. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que lleguemos poco y convirtamos o que lleguemos mucho y no convirtamos? Pónganse de acuerdo. A mí me gusta llegar mucho, estén contentos alguna vez".

En cuanto al desarrollo del partido, Demichelis analizó: "Hicimos unos buenos primeros 25-30 minutos. Después perdimos equilibrio y decidí que salga Pablo Solari y que entre Matías Kranevitter. A nadie le gusta, pero aposté por esos cinco volantes que esta vez creí que era más conveniente. Logramos ser compactos y estar más cerca".

"Probamos distintas opciones. Lucas Beltrán y Solari están en un gran presente, pero todos tienen que entrenar para estar a disposición, sea desde el arranque o no. No alcanza con estar bien para ser campeón, hay que estar mejor, siempre se puede estar mejor. Era el momento ideal para hacer un buen partido y ganar. El vestuario está bien y contento", detalló.

Para cerrar, Demichelis destacó el gol de Salomón Rondón, de cabeza, que sirvió para decorar el resultado en la última jugada. "Me alegra que haya convertido de nuevo antes de irse con su seleccionado y darle minutos a jugadores que venían más atrasados. En lineas generales tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones".

Su opinión de la No llegada de Otamendi a River

La renovación de Nicolás Otamendi con Benfica y su frustrada vuelta a River: "Compartí muchas cosas familiares con él en Manchester. Le deseo que termine su carrera de la mejor manera. Ha firmado su renovación ahí, seguramente esté feliz ahí. No hubo comunicación en estos días. Honestamente me ocupa mucho el plantel que tengo, que no es poco. Soy más que agradecido y valoro lo que tengo. Ya llegará el momento de finalizado el torneo de hablar del mercado. No es justo hablar de un mercado con el grandísimo plantel que tengo".

Fuente: TyC Sports