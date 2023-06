Bombazo mundial: Mbappé no renovará en PSG y podría ser vendido

La decisión de Lionel Messi de seguir su carrera en Inter Miami no fue la única bomba que explotó por estos días Europa. Este lunes, su excompañero Kylian Mbappé le informó a la dirigencia PSG que no renovará su contrato y podría ser vendido, según la información del diario L'Équipe.

El crack francés comunicó mediante una carta que no ejecutará la cláusula de extensión de su vínculo por un año más, hasta junio de 2025. Esto significa que quedará libre a mediados del 2024 y ya hay varios equipos poderosos que se frotan las manos y se ilusionan con plantarlo en su frente de ataque.

La postura del París Saint-Germain, sorprendido por esto ya que no había necesidad legal de que el jugador enviara una carta (a partir del 1 de agosto ya no estará la opción de prórroga), es clara y no tiene en mente perderlo gratis, sin que pueda dejar un importante dinero en la caja fuerte. En las próximas semanas se podrían llevar a cabo algunas reuniones con su entorno y la directiva le daría un ultimátum: o negocia un nuevo contrato –con sus pretensiones económicas y deportivas- o le pegarán la etiqueta de “transferible” en este mismo mercado de pases.

Real Madrid, atento al futuro de Mbappé en PSG

Este panorama ilusiona a Real Madrid, que hace ya un largo tiempo busca fichar a Mbappé. A sabiendas que acaba de marcharse Karim Benzema al fútbol de Arabia Saudita, en la capital española crece el rumor de que el Merengue irá por la figura de Les Bleus. Sin embargo, consultado días atrás por un hincha en la calle si será refuerzo, el presidente Florentino Pérez aseguró que “sí, pero no este año”.

Fuente: TyC Sports