Los niños perdidos en la selva del Guaviare fueron rescatados el 9 de junio, 40 días después de haberse accidentado en una avioneta. Sin embargo, la alegría no ha sido completa todavía gracias a la desaparición de Wilson, uno de los ‘perros comando’ que colaboró en las labores de búsqueda.

Según explicó días antes del rescate Fausto Avellaneda, jefe de la ‘Operación esperanza’ en tierra, el animal habría sido el primero en encontrar a los pequeños extraviados.

Incluso, las autoridades determinaron que el canino acompañó durante varios kilómetros a los hermanos Mucutuy y fueron estas huellas las que les permitieron dar con el paradero.

“Nosotros tenemos un perro perdido y en las últimas huellas se muestra una huella de un perro y se muestra la huella de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Así se llama el perro, pero está perdido. Sería espectacular que el perrito estuviera con ellos, sería una buena compañía”, indicó Avellaneda en su momento.

Este héroe nacional, como es llamado ahora, tiene la atención de miles de personas en redes sociales que piden con insistencia una respuesta de su paradero.

De igual manera, la comunidad internauta cuestionó que Wilson no haya llevado un dispositivo de rastreo que permitiera ubicarlo por GPS (sistema de posicionamiento global) en la espesa selva del Guaviare.

“El perro encontró a los niños, pero las autoridades no tenían cómo encontrarlo a él”, “exijo respuestas y que aparezca el perrito”, “tantas personas y a nadie se le ocurrió ponerle un chip” y “esta historia no tendrá un final feliz hasta que no encontremos a Wilson” son algunos de los comentarios que suscitó la pérdida del canino.

También surgieron en redes sociales algunas teorías sobre el paradero del animal, teniendo en cuenta que la operación de rescate de los niños perdidos en la selva siempre estuvo rodeada de bastante misticismo.

“¿Y si Wilson hizo un trueque con la madre selva para entregar su vida a cambio de la de los niños? Muy raro que los haya guiado cerca a los rescatistas y haya desaparecido de la nada”, escribió un usuario de Twitter, plataforma en la que el nombre del cachorro se convirtió en una de las tendencias más comentadas durante los días 9 y 10 de junio.

¿Cuáles son las estrategias para encontrar a Wilson?

El teniente coronel Fausto Avellaneda señaló que la Defensa Civil estuvo inmersa en la ‘Operación Esperanza’ hasta las 2 de la tarde del 8 de junio, pero fue el 7 de junio cuando vio al perro por última vez.

De inmediato, él y otros compañeros llamaron a Wilson con insistencia para que regresara, pero este no les hizo caso y se adentró de nuevo en la selva.

“Nosotros vimos al perro el miércoles a una distancia no tan lejana —unos 30 metros— y quisimos hacer de todo para que volviera con nosotros. Pedimos disparar un dardo tranquilizante para que el perro pudiera estar quieto, pero esta sugerencia no fue autorizada”, aseveró.

Fausto Avellaneda también aseguró que han aconsejado a las Fuerzas Militares llevar a una perra en celo que pueda atraer a Wilson hacia los uniformados.

Lo último que supo Infobae Colombia es que las autoridades se contactaron con el guía del perro para que sus conocimientos y cercanía le permitan encontrarlo.

Y aunque la recomendación es que el guía pueda viajar hasta la zona para liderar la búsqueda del perro, la decisión será tomada por quienes están al mando de la operación.

Finalmente, Avellaneda confesó que la búsqueda de Wilson ha sido difícil porque este no es un perro entrenado propiamente para la búsqueda y rescate de personas desaparecidas.

“Wilson no es un perro de rescate, es un animal entrenado para la búsqueda y el ataque, es utilizado en otro tipo de operaciones”, concluyó.