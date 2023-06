El hígado es el órgano más grande del cuerpo. Ayuda a digerir alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. No reparamos en él con frecuencia y cuando lo hacemos suele ser por causas que en realidad no existen, como las "patadas" o "ataques al hígado". Mientras tanto, avanza rápida y silenciosamente un verdadero problema con graves consecuencias: el hígado graso no alcohólico (HGNA), que en Argentina afecta a más de una de cada tres personas.

La acelerada expansión en las últimas décadas del HGNA (es decir, no vinculado a la ingesta excesiva de alcohol) no se da en forma aislada, sino en íntima asociación con el crecimiento alarmante de la obesidad y la diabetes. (Algunas personas, no obstante, podrían tener predisposición genética a desarrollarlo.)

En la actualidad, un tercio de la población global vive con HGNA. Y existen predicciones que vaticinan un aumento exponencial en los próximos años. América Latina es una de las regiones con tasas más altas, en torno al 35%, según recientes artículos de revisión de la carga epidemiológica mundial.

En Argentina no hay datos robustos de prevalencia de HGNA. Con la intención de sumar información al conocimiento existente sobre la epidemiología local, recientemente se publicaron en la revista Annals of Hepatology los resultados del primer estudio poblacional en hígado graso de Argentina, realizado en O'Brien -una pequeña localidad bonaerense de 2500 habitantes-, entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.

"Es un estudio poblacional porque evalúa una población sin preseleccionar, es decir, sin saber si están enfermos o no. Convocamos a todo aquel del pueblo que quisiera estudiarse. Les hicimos ecografía y análisis de sangre para ver quiénes tenían hígado graso", explicó Federico Villamil, jefe del Centro de Hepatología y del Servicio de Trasplante Hepático del Hospital Británico, y líder de la investigación.

Se inscribieron 993 voluntarios mayores de 12 años, de los cuales se excluyeron 77 por consumo de alcohol por encima de los límites preestablecidos.

¿Los resultados? El 37% fue diagnosticado con HGNA, pero ese porcentaje fue considerablemente mayor en las personas con sobrepeso/obesidad (50%), con triglicéridos altos (59%) y/o diabetes (62%). Entre quienes presentaban esos tres factores de riesgo juntos, 7 de cada 10 también tenían también hígado graso.

¿El dato más preocupante? El 22% de los evaluados ya tenía daño hepático significativo

Los resultados coinciden con los arrojados por un estudio similar (aunque no poblacional) realizado una década atrás en el marco de una campaña de detección de hepatopatías en el Hospital Muñiz, en el que se observó esteatosis hepática (grasa en el hígado) en casi 4 de cada 10 participantes que no consumían alcohol en forma significativa.

¿Las cifras obtenidas en O'Brien son extrapolables a todo el país? "No lo sabemos, pero es el primer estudio que se realiza a nivel poblacional", apuntó Villamil y sumó que las prevalencias de diabetes y obesidad en esa localidad ubicada a 267 kilómetros al oeste de la Ciudad coinciden con las reportadas a nivel nacional.

¿Qué es el hígado graso?

—El hígado graso se produce por ingesta excesiva de alcohol, pero también puede ser no alcohólico. Ese último, el HGNA, tiene dos factores de riesgo muy importantes: el sobrepeso y la diabetes. Por eso no es estrictamente una enfermedad hepática como podría ser una hepatitis que se genera por un virus que se mete en el hígado.

El hígado graso es la expresión en el hígado de un problema que está fuera de él y que lleva a un incremento de la grasa corporal total. Su aumento se dio en las últimas dos décadas, en paralelo al incremento de peso corporal en la población general, como consecuencia de dietas menos sanas y del sedentarismo, que han generado una epidemia mundial de obesidad y sobrepeso.

¿Cuáles son los riesgos del hígado graso?

—Si buscás en internet qué puede pasarle a un paciente con hígado graso, te va a aparecer que hoy es la primera o segunda causa de cirrosis, de cáncer hepático y de trasplante. Pero esto hay que explicarlo bien. Si un paciente viene a mi consultorio y me pregunta "doctor, qué chances tengo yo de que me vaya mal?" debo responderle que el riesgo individual es muy bajo, del 0,2% al 0,4%. Pero cuando tenés un billón de personas con hígado graso, ese porcentaje bajo equivale a muchos miles.

A la mayoría de los pacientes con HGNA les va bien, no tienen formas progresivas. No obstante, es un factor de riesgo muy importante para la enfermedad cardíaca porque contribuye al síndrome metabólico, que es la suma de sobrepeso, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados. El hígado graso es la expresión en el hígado del síndrome metabólico.

¿Cómo se trata el hígado graso?

—No hay un tratamiento específico. El hígado graso mejora cuando mejoran los factores de riesgo que lo producen. Dicho de otra forma: bajar de peso con dieta y ejercicio. Los beneficios se empiezan a ver cuando una persona pierde el 5% de su peso corporal, pero cuando pierde el 10% mejora muy significativamente.

Esto requiere un cambio de hábitos, no de regímenes que proponen bajar 30 kilos en un mes. Hay que bajar uno o dos kilos por mes, pero en forma sostenida. El que está sentado en una oficina no tiene que anotarse en la maratón de la Ciudad, tiene que hacer algo, caminar un poco más, anotarse en un gimnasio.

Y con la dieta lo mismo: si vos hacés una dieta estricta, te morís de hambre, afecta tu calidad de vida, a los seis meses la dejás. Se trata de aprender a comer mejor. Lo ideal es ir a un nutricionista.

Pero en general, la dieta más apropiada es la dieta mediterránea, en base a verduras, legumbres, frutas, pescado. Se trata de hacer una dieta más sana que la que hacés y aumentar la actividad física. No hay remedios específicos para esta enfermedad.