El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó este lunes "la enorme capacidad de organización del país" que permitió que por la realización del Mundial Sub 20 "ingresaran 362 millones de dólares".

El ministro sintetizó así en su cuenta de Twitter la entrada de ese dinero por el torneo internacional que organizó la Argentina y la movilización de más de 400 mil turistas.

"La enorme capacidad de organización de nuestro país hizo que por el Mundial Sub-20 ingresaran 362 millones de dólares, se ocuparan hoteles y restaurantes y se movilizaran más de 415.000 turistas que pudieron disfrutar de las bellezas de la Argentina", afirmó Massa.

En su posteo, con el hashtag #CreoEnArgentina, Massa anexó fotos del seleccionado de Uruguay, que se consagró campeón; del trofeo del torneo y con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Final Mundial Sub 20: así ingresaba la Copa en manos de Maxi Rodríguez

El campeón Sub 20 en 2001 fue el encargado de transportar el trofeo hacia el campo de juego del Estadio Único de La Plata.Se juega este domingo ante 44 mil personas la final del Mundial Sub 20 Argentina 2023 entre Uruguay e Italia, y el encargado de transportar el trofeo fue Maxi Rodríguez.

El ex jugador, campeón del mundo Sub 20 en 2001, se encargó de ingresar el trofeo en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata en la previa al encuentro decisivo.Rodríguez, además, disputó tres mundiales de mayores, anotando tres goles en el 2006 y marcando el recordado penal con el que la Selección alcanzó la final en Brasil 2014.

Uruguay ganó su primer Sub 20 y quedó a cinco de Argentina, el máximo ganador



La Celeste se impuso 1-0 ante Italia y se convirtió en el decimotercer país campeón de esta categoría: repasá a todos los países que lo lograron.

Uruguay se convirtió este domingo en el decimotercer país campeón Mundial Sub-20 de fútbol, tras vencer a Italia 1 a 0 en la final de la edición Argentina 2023, llevada a cabo en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Argentina, con seis títulos, es el país más ganador de campeonatos mundiales de la categoría, una estadística que esta vez no pudo engrosar en casa como sí ocurrió en 2001. La tradición ganadora de la "Albiceleste" se inició en el segundo torneo, Japón 1979, de la mano de Diego Maradona, líder de un equipo que dirigió César Menotti, responsable de darle un año antes la primera estrella al país.