Tras las elecciones de este domingo, el ministro del Interior, Wado de Pedro, arribó por la noche a Tucumán, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, el candidato a sucederlo, quien arrasaba según los primeros resultados.

Junto al gobernador y al candidato que se imponía en las elecciones, el funcionario celebró que "lo que pasó en Tucumán es importante", ya que consideró que "cuando no se puede resolver las cosas en las urnas no se puede ir a tocar al Poder Judicial, que no tiene que estar politizado en los niveles que está hoy".

"Quiero felicitar al pueblo tucumano por esta gesta. A cada uno de los miembros de las fuerzas políticas de Tucumán que son los actores de esta gesta patriótica que reafirma el federalismo y la voluntad de independencia", destacó el ministro.

En este marco, Wado apuntó contra la Corte Suprema nuevamente y sentenció: "Necesitamos volver a ver que las instituciones funcionen tal cual la Constitución Nacional ordena, y más a 40 años de democracia. Tenemos que volver a esa Argentina ordenada en la que las instituciones cumplen un rol".

De Pedro expresó estos conceptos en Twitter y al hablar en Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán junto al mandatario Juan Manzur y al vicegobernador Jaldo.

El intercambio de elogios Wado de Pedro y Sergio Massa tras congreso del Frente Renovador

El ministro del Interior felicitó a su par de Economía y a "los compañeros del Frente Renovador" tras el congreso partidario de este sábado.

Sergio Massa encabezó este sábado el congreso del Frente Renovador y en el hizo un llamado a la unidad del Frente de Todos de cara a las PASO, y luego mantuvo un intercambio de elogios en las redes sociales con Wado de Pedro.

"Agradezco a todos los que en estos 10 años, con compromiso y afecto, guiaron el camino de esta fuerza que siempre mantuvo su unidad con identidad, ideas y vocación, creando consensos y creyendo en el diálogo con aquellos que piensan distinto", escribió el ministro de Economía en su cuenta de Twitter luego del encuentro.

Al respecto, el ministro del Interior felicitó a Massa, a Malena Galmarini y "a los compañeros y compañeras del Frente Renovador que se reunieron hoy en el Congreso" y destacó: "Siempre primero la Patria y el futuro de las y los argentinos".

"Gracias Wadito. Construir en unidad. Construir futuro", le respondió Massa.

