Las elecciones suman los nervios de los y las candidatas, momentos de enojo por las demoras, pero también implica un día de celebración.

El festejo por los 40 años de democracia es una ocasión que muchos adultos mayores no quisieron perderse.

Marina del Valle González, una vecina de la ciudad de Monteros, se levantó en la mañana decidida a emitir su voto en la escuela José Federico Moreno, a pesar que con sus 74 y sus dificultades para caminar, ya no está obligada a hacerlo.

Doña Marina fue aplaudida por vecinos y fiscales de mesa, al verla llegar a paso lento apoyada en su bastón y acompañada por su hija.

Aunque también le advirtieron que por el frío y su dificultad para trasladarse no era necesario; ella reafirmó su derecho de sufragio, como forma de celebrar el proceso democrático.

Doña Marina dijo "me gustaría agradecer la amabilidad de la policía y gendarmería que me atendieron. Hicieron que llegar a la urna sea mas sencillo, votar es un derecho que elijo ejercer en cada elección que me es posible gracias a mi familia que siempre me acompaña y les deseo a las jóvenes que puedan pensar siempre en su futuro y en buscar siempre un trabajo digno". /Monterizos

