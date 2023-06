Elías de Pérez y Canelada afirmaron que el sistema de acoples no va más

Luego de emitir su voto a media mañana, los candidatos de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez y José María Canelada criticaron las tardanzas generadas en decenas de escuelas de Tucumán, donde observaron los pasillos abarrotados, el acarreo y las decenas de boletas en cada uno de los cuartos oscuros. En ese sentido, advirtieron que se debe modificar el sistema de acoples con urgencia para no volver a sufragar en estas condiciones.

"Lo que nos dejan las primeras horas de votación es que este sistema electoral está perimido. No puedo continuar un día más. La verdad que ver las escuelas abarrotadas, la enorme cantidad de fiscales, los problemas de arranque, escuelas que no tenían luz, acarreo desde muy temprano en la mañana es desolador. Estas cosas se tienen que terminar. Por eso yo los llamo a cada uno de los tucumanos a transformarse en fiscal de la democracia, en fiscal de la transparencia. Que cada vez que vayamos a emitir nuestro voto, además, veamos que se haga este acto electoral con transparencia absoluta. Hemos llegado como a un punto de inflexión. No podemos continuar ni un día más con este sistema electoral poco transparente, caro, donde el gasto es infernal, que le hace daño propio ambiente", advirtió la candidata a legisladora.

Las consecuencias del nefasto sistema de acoples de Tucumán. Hemos dado pelea durante ocho años para tener un sistema moderno, ágil, transparente, pero quienes tienen mayoría se negaron a dar estos debates. Un desastre. pic.twitter.com/F3dBRYIbEv — José María Canelada (@Jota_Canelada) June 11, 2023

Por su parte, Canelada que se postula concejal por la Capital, advirtió que los reportes que le llegaban de fiscales de toda la capital indicaban "que estamos viendo lo que para mí es el mensaje final de que el sistema de acoples no va más, que hay que dejarlo de lado. Hemos pelea ocho años para tener un sistema moderno, ágil, transparente, pero lamentablemente, quienes tienen mayoría no han querido hacerlo".

Sostuvo que "es imposible que existan cuarenta, o sesenta modelos de provincia de Tucumán distinto. No puede ser que existan tantos partidos. Hoy los partidos políticos son sellos de goma. El verdadero dueño del sistema democrático es el pueblo de Tucumán, no son los políticos".