Alfaro recurrirá a la Justicia por el "clientelismo político" que observó

"Desde el centro de monitoreo tenemos las imágenes donde hoy a las 5.30 de la mañana había un congestionamiento de tránsito en calle 24 de Septiembre 719 retirando sobres con dinero, donde era el antiguo banco central", afirmó Germán Alfaro y sostuvo que "ya instruímos a nuestros apoderados legales para que hagan la denuncia correspondiente ante la Justicia".

"Estas cosas, este modelo electoral no es lo más representativo ni significa a la democracia. Se debe cambiar esta ley electoral y para ello no es necesario reformar la Constitución", afirmó Alfaro. "Vemos que hay más fiscales de mesa que votantes, y eso no puede ser. Este es un sistema electoral que ya fue totalmente desbordado y no puede haber otras elecciones con estas características, porque da lástima y es la vergüenza de todos los tucumanos".

El candidato a vicegobernador cumplió con el sufragio pasadas las 10.30 en el Colegio Guillermina, y allí ante la prensa elevó sus quejas contra este sistema electoral de los acoples.

El intendente de San Miguel de Tucumán se mostró muy molesto por la situación que fue captada por las cámaras del centro de monitoreo, donde se observa un importante movimiento sobre la calle 24 de Septiembre del 700 y señaló que esto representaría la entrega de dinero por parte del oficialismo para direccionar el voto de la gente.