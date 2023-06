Lautaro Martínez: "Estoy orgulloso de la Champions que hicimos"

"Estoy un poco triste, porque teníamos mucha ilusión de poder volver a llevar la copa a Milán y se nos escapó por poco. Pero la verdad que estoy orgulloso de lo que hicimos, de la Champions que hicimos, porque pusimos en dificultad a rivales muy complicados, de un gran valor, y hoy creo que no fue la final para nosotros, pero pusimos en dificultad al Manchester City, que es uno de los equipos más importantes del mundo, y por eso mismo tenemos que estar orgullosos y pensar en lo que viene", le dijo el Toro a Sofía Martínez, de ESPN, en zona mixta.

El Toro, que esta temporada se consagró campeón del Mundial y de la Coppa Italia, añadió que jugar la final por la Orejona "fue un sueño que tenía desde chico" y que "en este último tiempo ha cumplido muchos sueños", aunque hoy "le faltó muy poquito para cumplirlo por completo".

"Pero estoy feliz y orgulloso de este club, de estos compañeros, de cómo afrontamos, preparamos y jugamos esta final, faltó nada: tuvimos las situaciones, pero el fútbol es así, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy tocó perder, pero orgulloso de lo que hicimos durante esta Champions", completó Martínez, quien señaló que "en estas competiciones los pequeños detalles marcan la diferencia"

El Toro explico su NO convocatoria a la Selección

El ex Racing se refirió a la lesión en el tobillo que lo viene aquejando desde el segundo semestre del año pasado y lo excluyó de la Fecha FIFA venidera: "Estoy bien. Sufrí mucho los primeros seis del campeonato, el Mundial también, ese descanso post Mundial me hizo bien, y ahora prácticamente estoy recuperado. Hablé con Scaloni, me dijo que descansara, porque tuve la posibilidad de estar bien físicamente y jugar todos los partidos de la temporada, así que el descanso también a veces viene bien, y hoy lo necesito más que nunca por el tema del tobillo, que está golpeado"

Fuente: ESPN