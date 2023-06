Julián Álvarez: "terminamos la temporada ganando todo"

Manchester City salió campeón de la Champions League por primera vez en su historia, tras ganarle hoy 1-0 al Inter en una emocionante final. El equipo de Pep Guardiola ganó por la mínima con un gol de Rodri y con varias atajadas clave de Ederson, pero uno de los jugadores que se llevó el foco tras haber conseguido este título incluso sin haber jugado la final fue Julián Álvarez.

Las declaraciones de Julián Álvarez tras ganar la Champions League

Luego de que le preguntaran qué sentía tras ser campeón del Mundo y de Europa en menos de un año, Julián dijo: “Fue muy poco tiempo, una temporada, la verdad que magnífica, increíble. En lo personal, no solo por la victoria sino porque aprendí mucho, crecí mucho como jugador y como persona. Era un desafío para mí venir desde Argentina a otro país, y la verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho, y hoy terminamos la temporada de la manera que queríamos, ganando todo” concluyó.