L-Gante emitió una nueva carta desde la cárcel

El cantante de cumbia L-Gante continúa preso en una DDI de Quilmes. Luego de que el juez de garantía autorizó su traslado a otra dependencia policial, el músico posteó un comunicado manuscrito en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero que les guste el último tema, se viene mucho más”, escribió en la carta que firmó como “El trompa”.

Qué decía la primera carta que L-Gante escribió durante su detención



El destinatario de la primera carta que L-Gante envió desde la cárcel fue el boxeador Ezequiel Matthysse, amigo del cantante de cumbia 420 e integrante de “La Mafilia”. Fue el deportista quien mostró en las redes la esquela que le hizo llegar el músico.

“Gracias el aguante, siempre la real”, comienza el escrito de puño y letra de Elián Valenzuela. “Te quiero hermano. Cumbia 420″, añadió el artista. Por último, llevando tranquilidad a su entorno más cercano , el joven de 23 años cerró: “Estamos bien”. Y remató la carta con el dibujo de un corazón y de una cadena con un arma.

La periodista Giuli Salguero relató cómo y cuándo L-Gante redactó la carta: “Utilizó una birome que le proporcionaron algunas personas que se encontraban en la entrada de la DDI anoche, ya que hoy en día no hay absolutamente nadie brindando apoyo, al menos de manera presencial, en ese lugar”.



“Él necesitaba algunas cosas para mejorar su estadía en este lugar y no volverse loco, y algunos fans y amigos le acercaron un cuaderno y una birome para que pudiera comunicarse. Hasta ayer no había tenido contacto con nadie más que con su abogado, y escribió esto”, informó la periodista.

Por su parte, el boxeador compartió en su cuenta de Instagram la carta que estaba dirigida a él y escribió: “Siempre en las buenas pero en las malas muchísimo más”.

Tamara Báez mostró cómo hace para no extrañar tanto a L-Gante y crecen los rumores de reconciliación

La influencer está muy pendiente de la situación del padre de su hija, a quien desea ver libre lo antes posible.

Pese a estar separados, Tamara Báez se muestra incondicional con L-Gante, con quien tuvo una hija. Las últimas horas fueron críticas para ella y el resto de la familia, pero se la rebuscó para extrañarlo lo menos posible mientras espera que lo liberen. Así lo expuso en las redes sociales, donde compartió una historia en la que se la ve mirando un videoclip del músico de cumbia 420.

La influencer le agregó un corazón a la publicación y reafirmó el deseo de verlo libre. “Dale mi cacas. Todo va a estar bien. Jami te espera en casa”, pronunció. En un posteo anterior, había reconocido que siempre iba a estar para su ex. “Vos sabés lo que significás para nosotras”, deslizó.El artista está acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de arma en un episodio de mayo de este año. Mientras permanece en la DDI de Quilmes, se refugia en varias imágenes familiares que le hizo llegar Báez. Se trata de unas fotos de la pequeña que tienen en común, que no entiende por qué su papá no está yendo a visitarla.