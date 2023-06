Esta mañana, en el Salón de Presidencia del Palacio de Tribunales, la Corte recibió la visita protocolar de la Misión de Expertos Electorales Internacionales.

El encuentro estuvo encabezado por el Presidente de la Corte –Dr. Daniel Leiva-, el señor Vocal Decano –Dr. Antonio Estofán- y la señora Vocal Dra. Eleonora Rodríguez Campos. Estuvo presente también el Ministro Pupilar y de la Defensa, Dr. Washington Navarro.

Los observadores que se encuentran en la provincia forman parte de la Visita Técnica de Diagnóstico y Observación de las “Elecciones provinciales: Gobernador, Intendente, Delegados Comunales, Legisladores y Concejales” por parte de los integrantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En ese marco, la Corte recibió a los siguientes observadores: Sr. Luis Diego Brenes Villalobos -Magistrado Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica-, Sra. Tasheena Obando Smith -Asesora Internacional del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos-, Sra. Erika Estrada Ruiz -Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México-, y el Sr. Pablo Klappenbach -Ministro de la Corte Electoral de Uruguay-.

Elecciones en Tucumán: qué pasa si no voto el domingo

Este domingo 11 de junio se elegirán en Tucumán a gobernador y vicegobernador, intendente, legisladores y ediles de sus respectivos concejos deliberantes. El voto en las elecciones es obligatorio para los electores de entre 18 y 70 años.

Aquellos que no voten tendrán que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral y si no lo hacen deberán pagar una multa. No obstante, hay algunos casos que está justificado no concurrir a votar.

Cuánto es la multa por no votar

El Código Nacional Electoral establece en su artículo 125, en el apartado “faltas electorales”, que “se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 años y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los sesenta 60 días de la respectiva elección”.

Qué pasa si no se paga la multa por no votar

Quienes no paguen la multa por no haber ido a votar quedarán registrados como infractores. Esto implica que no podrán hacer trámites durante un año, como obtener el pasaporte, y tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección.

La Cámara Nacional Electoral creó el Registro de Infractores para aquellos que deban realizar el trámite de justificación y saldar la deuda.

Elecciones en Tucumán: qué justificación es válida para no votar