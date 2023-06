La llegada de Lionel Messi al Inter Miami revolucionó las redes sociales. El capitán de la Selección Argentina no solo hizo que el club aumente más de cinco millones de seguidores en Instagram en tan solo 48 horas, sino que también batió un récord personal: se convirtió en el deportista con más followers de todo Estados Unidos.

Con más de 469 millones de seguidores, el Diez superó a LeBron James, Tom Brady, Stephen Curry, Tiger Woods y Jimmy Butler, entre muchas otras figuras del deporte norteamericano.

Horas antes del anuncio, la cuenta oficial de Instagram del Inter de Miami (@intermiamicf) contaba con un millón de seguidores. Y, seis horas después (con la confirmación del propio Leo en Mundo Deportivo y Diario Sport en medio) la cuenta alcanzó los 2.2 millones. A dos días de la noticia, ya superaron los 6 millones de seguidores y, todo parecería indicar, que seguirán en alza.

La explosión de seguidores en el Instagram de Inter Miami luego del anuncio de Messi

En la cuenta de Twitter del Inter de Miami (@InterMiamiCF) sucedió lo mismo, aunque en menor medida. Horas antes del anuncio de Leo, la cuenta contaba con 207 mil seguidores. Y esta tarde, ya alcanzó los 300 mil y sigue en alza.

Mientras tanto, los precios de las entradas de los primeros partidos de la próxima temporada del Inter Miami se dispararon más de un 1.000% y la liga está confiada en que su acuerdo con Apple para la transmisión de los encuentros finalmente arranque a dar ganancias con la llegada del ídolo del Barcelona.

Apenas Messi confirmó su próximo destino, el cuadro estadounidense publicó un video que tenía preparado en el que mostró a todos los medios que durante las últimas semanas dieron por confirmado un regreso a España o unaposible ida a Arabia Saudita con el Al-Hilal. Al mismo tiempo, Jorge Mas, uno de los rostros detrás del Inter Miami, publicó un tuit revelador, con el número que utilizará en su aventura en USA: volverá a usar el N° 10, dejando atrás el 30 que lució en el PSG.

Mientras tanto, el nuevo equipo del crack rosarino tuvo otra buena noticia, que fue su clasificación a las semifinales de la US Open Cup, luego de vencer 1-0 de visitante al Birmingham Legion FC. El gol del triunfo lo marcó el argentino Nicolás Stefanelli, en el arranque del complemento. Este triunfo es un alivio para el Inter de Miami, que tiene un mal presente en la MLS, al estar último en la Conferencia Este y de los últimos 16 partidos perdió once y ganó cinco. En la próxima fecha visitará a New England este sábado 10 de junio, desde las 20.30.

Los saludos para Messi

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami causó furor en el mundo y revolucionó principalmente a Estados Unidos, donde nadie quiere perderse la oportunidad de darle la bienvenida. Desde equipos de béisbol o fútbol americano, hasta el presidente de la MLS: Leo recibió saludos de todo tipo al avisar que muda sus goles al equipo de David Beckham.

Tanto la franquicia de los Miami Marlins de la Major League Baseball, como la de los Miami Dolphins de la NFL, compartieron videos en sus redes sociales con un recibimiento al campeón del mundo a la apodada Ciudad Mágica del territorio estadounidense.

Los Peces juntaron a algunos de sus mejores jugadores latinoamericanos para desearle la mejor de las suertes al ex Barcelona y Paris Saint Germain en esta nueva etapa. Yuli Gurriel, Jazz Chisholm Jr y Luis Arráez posaron junto a una camiseta del equipo con el '10' y el nombre de Messi.

"Mirá lo que tengo aquí... bienvenido a Miami, Messi", "Bienvenido Messi, ¡Vamos!" y "Messi, mi hermano, bienvenido a Miami. Vamos a meter mano ahora, bendiciones", fueron las declaraciones de los jugadores, mientras enseñaban la casaca del astro rosarino a la cámara.

Los Dolphins también se sumaron al furor por la Pulga y compartieron en sus redes oficiales un video de Tyreek Hill, jugador que utiliza el número 10 en el equipo, para desafiarlo. "Solo quiero decirle bienvenido a Leo Messi.

Ahora tendremos dos números 10 por acá. Me gustaría saber quién es el más rápido", comentó. Hill finalizó su mensaje deseándole suerte en este desafío al siete veces ganador del Balón de Oro. "De cualquier forma, quiero felicitarte hombre. ¡Y keloké papi! Bienvenido a Miami 305", declaró el hombre de los Dolphins con una referencia al código postal (305) de la ciudad.

Siguiendo la misma línea, Don Garber, comisionado de la MLS, publicó un tuit con varias declaraciones sobre la llegada de Leo a Estados Unidos junto a las palabras "esto va a ser divertido". Entre los comentarios que compartió, destacan las frases "este es el día más grande en la historia de la MLS", "Messi a la MLS va a cambiar la liga por completo" y "hará maravillas por las ciudades".