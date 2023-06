¿Ruptura de JxC? Larreta tendría nombre para un nuevo frente

La feroz interna que atraviesa Juntos por el Cambio por el armado de cara a las elecciones abrió el espacio a una posible ruptura, cuya verosimilitud ha ido tomando fuerza a raíz de declaraciones públicas de distintos integrantes de la coalición. En las últimas horas, fuertes versiones indican que quien avanzaría con una salida de la coalición sería Horacio Rodríguez Larreta.



De acuerdo al periodista Mauro Federico, fuentes allegadas al jefe de Gobierno porteño manifestaron la intención del precandidato presidencial de romper con la coalición y armar un "frente de frentes" con sector radicales y dirigentes vinculados al peronismo no kirchnerista, aliados estratégicos que actualmente acompañan su postulación frente a la de Patricia Bullrich.

Así lo indicó al periodista Diego Brancatelli en el programa Argenzuela de C5N. "Larreta no iría a internas con Patricia Bullrich. Larreta armaría un frente de frentes. Esto es información que tiene Mauro Federico a través de allegados a Larreta", puntualizó.

Además, Federico adelantó que, lógicamente, al romper debería conformar un nuevo espacio con un nombre distinto a Juntos por el Cambio. El periodista dio a conocer cuál sería el nombre de la nueva coalición y comentó quién completaría la fórmula presidencialista.

En primer lugar, el nombre de la nueva coalición que encabezaría Larreta junto a radicales y peronistas no kirchneristas sería Hacemos Juntos, continuando con la identidad actual de la "unidad", pese a la ruptura.

En cuanto a la identidad de la persona que lo acompañaría en la fórmula, el jefe de Gobierno porteño estaría secundado por una mujer como candidata a vicepresidenta, cuyo nombre revelarán este viernes en el programa de C5N.

¿Ruptura en puerta?

La propuesta de Larreta de incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, generó un cimbronazo dentro de la coalición. Tanto Bullrich como Mauricio Macri cuestionaron la intentona del alcalde porteño de ampliar Juntos por el Cambio con el ingreso del mandatario provincial.

Macri dijo que las posibles incorporaciones ponen "en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas".

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", dijo en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba, provincia que visitó hoy para disertar en la Bolsa de Comercio.

Schiaretti, por su parte, dijo que su acercamiento a JxC busca "construir una nueva alternativa política electoral para un gobierno de unidad nacional", pero aseguró que "no va a pertenecer" a la alianza.

"Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista", aclaró el mandatario ante la prensa en Río Cuarto tras participar del acto de inauguración de una obra pública.

En tanto que el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, fue quien encendió las alarmas sobre una posible ruptura ante la discusión interna latente en el espacio. "Esperamos que no (se quiebre la coalición), porque la columna vertebral de la ampliación tiene que ser JxC. No sé cómo termina", dijo.

Consultado puntualmente sobre si la convulsión que generó el posible arribo de Schiaretti a JxC podría provocar su ruptura, indicó: "Espero que no. Nuestra voluntad va a ser siempre consolidar JxC y el límite va a ser ese".

Y además de referirse a una posible ruptura, fue por más al señalar que no solo puede ocurrir un quiebre sino que "puede terminar con otro nombre la coalición", dijo Morales.