Continúa el conflicto dentro de Juntos por el Cambio

Si bajó la espuma o se trata de la calma antes de una nueva tormenta es algo que nadie podía responder con certeza dentro de Juntos por el Cambio en las últimas horas. La incorporación de José Luis Espert al espacio sirvió de puente para bajar la tensión opositora. Sin embargo, Horacio Rodríguez Larreta seguirá insistiendo en un acuerdo con Juan Schiaretti, y se barajan en la coalición al menos 4 hipótesis respecto a cómo podría terminar. Patricia Bullrich cree que salió fortalecida de la crisis interna y prepara un viaje a Córdoba en las horas previas al cierre de alianzas, para apoyar a Luis Juez.

Cada evento en la coalición opositora tiene una lectura y una contra lectura. En el sector del PRO comandado por el jefe de Gobierno apuntaron el ingreso de Espert como una victoria clara frente al bullrichismo, que hasta ahora se resistió a que el libertario entre si lo que planea es competir como candidato a presidente. En el entorno de la exministra de Seguridad le bajaron el precio y destacaron un presunto gesto pacificador de su parte.

El libertario ratificó que ingresó a la coalición opositora sin “ningún condicionamiento” y que irá por la presidencia. Este viernes por la mañana, los cuatro partidos cofundadores de JxC le darán formalmente la bienvenida. Estarán Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (CC) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal). No participará Federico Angelini, presidente del PRO que responde a Bullrich y que tendría una actividad de campaña en Santa Fe (donde es candidato a vicegobernador), sino Eduardo Macchiavelli, secretario general del partido, que responde a Larreta.

José Luis Espert anunció su desembarco a Juntos por el Cambio, con fotos con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (Foto: Twitter @@jlespert).



Las próximas horas serán de gestos internos. Por un lado, Larreta tiene previsto viajar hoy a Santa Fe y Formosa. No lo hará solo. Se mostrará en el norte con Elisa Carrió, que también defendió públicamente un acuerdo electoral con Schiaretti y chocó de frente con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La líder de la Coalición Cívica aún debe definir si mantiene su candidatura presidencial, pero ya juega abiertamente con el mandatario porteño.

Cerca del jefe de Gobierno también daban como posibilidad una foto el sábado entre las palomas de JxC: incluiría a Gerardo Morales y a Martín Lousteau. En las últimas horas, esa opción había perdido algo de fuerza, pero no estaba descartada. “Queremos apaciguar un poco las aguas, sería un reto innecesario. Tal vez no haya que tirar tanto de la cuerda”, decían hasta este jueves a la noche en Uspallata.

Bullrich tampoco se quedará quieta. El domingo son las PASO de Mendoza y se mostraría con su socio político en la UCR, Alfredo Cornejo, que ganaría con cierta comodidad. El lunes estará en Santa Fe, donde se mostrará con la también radical Carolina Losada que irá por la gobernación de la provincia.

Pero, sobre todo, el lunes también viajaría a Córdoba, en una señal de respaldo a Luis Juez, candidato de JxC a gobernador, y el radical Rodrigo De Loredo, candidato a intendente de la capital provincial, que competirán con el peronismo de Schiaretti el 25 de junio. Ambos lanzaron duras críticas a la jugada de Larreta y Morales para sumar al mandatario cordobés a la coalición opositora.

“Si alguien puso recursos para la campaña cordobesa fue Horacio, y ahora se la lleva Patricia”, se mofaba un halcón del PRO. La visita de Bullrich a la provincia será 48 horas antes de la fecha límite para el cierre de las alianzas nacionales.

La exministra de Seguridad cree que el “operativo Schiaretti falló”, y que Larreta salió de debilitado de la crisis interna: “Si insisten, lo vamos a combatir. Si quiere romper, nos lleva a todos puestos. Nosotros no vamos a romper. Horacio por primera vez vio realmente que puede perder la PASO”, pronosticaba un armador bullrichista.

Patricia Bullrich también reunió a Luis Juez, Rodrigo De Loredo y Mario Negri en una foto en su visita a Córdoba a principios de febrero (Foto: PRO).



Las hipótesis en torno a Juan Schiaretti

Si instruyó a sus voceros políticos para que adviertan que seguirá insistiendo sobre un acuerdo con Juan Schiaretti, Horacio Rodríguez Larreta al menos no reveló cómo lo hará, teniendo en cuenta que no hay “unanimidad” en el PRO para avanzar en una alianza el electoral o en un “Frente de Frentes” y la fecha límite es en menos de una semana. En el entorno del mandatario porteño anticipan que si no se lograra un acuerdo electoral, al menos se buscaría un “pacto de gobernabilidad”.

En el PRO y en JxC en general circulan al menos cuatro hipótesis de cómo puede terminar todo. Por un lado, que efectivamente se caiga la chance de una alianza electoral con el gobernador peronista, sea porque el mandatario cordobés da marcha atrás o por la resistencia dentro de la coalición opositora: esto dejaría a Larreta parado en una posición de debilidad interna y habría pagado un alto costo político en vano, sobre todo entre los socios opositores en Córdoba.

Otra posibilidad era la de Juan Schiaretti vicepresidente de Larreta. Como no sería la incorporación de un partido o una alianza, en el ala dura del PRO admiten que no requeriría de la habilitación unánime de JxC, aunque igual se resistirían. Pero al menos hasta el jueves por la noche, en Uspallata le otorgaban baja probabilidad por dos razones: el gobernador cordobés no estaría de acuerdo y podría traer problemas en la alianza con el sector de la UCR que comandan Morales y Lousteau.

Los halcones del PRO dan por hecho que el jefe de Gobierno porteño y el presidente de la UCR evalúan una ruptura de Juntos por el Cambio y la formación de una nueva alianza con el PJ no K. Larreta y Morales lo niegan.

En cambio, crecen las chances de sellar un “acuerdo programático” o un “pacto de gobernabilidad” con el sector que comanda Schiaretti, que ya estaría siendo trabajado entre las partes.

“Puede ser un pacto no electoral, una carta de intención con puntos de consenso, aunque Schiaretti compita afuera o no compita; mostrar que Juntos por el Cambio puede garantizar gobernabilidad desde diciembre, y que Horacio es el que puede garantizarlo adentro de Juntos por el Cambio. Lo que lleve a demostrar que el volumen y la posibilidad de gobernar está acá, lo vamos a hacer”, decía en las últimas horas un vocero político de Larreta.

“Lo que importa es dejar claro que si Horacio es elegido va a ser el que pueda convocar a una masa política para gobernar y no busca un acuerdo con Milei. Si es otra persona, no está tan claro. Es una señal a futuro también”, agregaba otro, en el mismo sentido.