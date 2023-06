Leo García se mostró en una clínica y preocupó a sus fans

Leo García contó que está enfermo y se sacó una foto desde su internación. A través de sus redes sociales, aseguró que su estado de salud es delicado y preocupó a sus fans. Desde su entorno, aunque el artista no dio precisiones del cuadro, le confirmaron a La Viola que se trataría de una neumonía.

“Me convencieron y aquí estoy, preparado para lo que venga en la clínica, gracias por el cariño”, escribió el compositor de “Reirme más” y se mostró con cofia y bata de hospital.

En el día de ayer, había encendido las alarmas con una publicación sobre los problemas que atraviesa. “Amigos estoy muy enfermo y el diagnóstico no es para mucho futuro, podré conservar mi voz y la fuerza física hasta cuando Dios disponga y estaré terminando un álbum con mis canciones más destacables y tocando”, empezó diciendo junto a una foto de un show en vivo.

El músico se encuentra internado y no especificó las razones. (Fuente: captura Instagram/leogarciaartista)



“Les pido aprovechen mi estadía, sé que los medios y el público que recambió fue muy cruel conmigo por tonterías de Twitter y la generación idiota y todo eso que no me hace mal, pero sé que también hay gente que no me quiere y que se pondrán felices al verme caer y no dejará de ser un acto de amor de mi parte, aquí. Tan solo un tipo que canta con una guitarra. Buena vida para todos”, agregó en redes.

Ante la noticia de su internación, escribieron en la publicación amigos y colegas de García. El periodista de rock Sergio Marchi escribió: “Un fuerte abrazo, Leo!”, mientras que Julia Zenko preguntó: “¿Qué pasa? Te mando besoooo”, Tomás Ferrero de Rayos Láser agregó: “Abrazo enorme de parte mía y de los Rayos”.

Los recientes tweets de Leo García



El músico es muy activo en las redes sociales y en lo últimos días se hizo eco de los hechos más llamativos de la farándula, como las declaraciones de Morena Rial en contra de su padre y la detención de L-Gante.

“Banco a More Rial. Lo sin filtro que es para decir lo que piensa, no me refiero a nada personal de su vida pero admiro como se comunica contando que le tocó una vida bastante dura, fuerza More” y sobre el referente de la cumbia 420 expresó: “Inauguro el movimiento #freelgante”.



El músico y sus polémicas declaraciones en la red social. (Fuente: captura Twitter/leogarciapop)



Además, el pasado 6 de junio, en torno a sus colegas disparó: “El único artista músico que conozco y es mi amigo y admiro por su sabiduría y corazón es Ricardo Iorio. El resto son unos transas”.

