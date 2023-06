Qué puede haber en el Ipad de Natacha Jaitt

Ulises Jaitt confirmó que después de pedirlo muchas veces y cuestionar a la justicia por no hacerlo, la tablet de su hermana, Natacha Jaitt, logró ser desbloqueada tras 4 años de espera y ahora será sometida a un peritaje.

El locutor compartió en sus redes sociales el documento que le enviaron, donde le notificaron que este 7 de junio el iPad de su hermana había sido desbloqueado. Además, le comentaron que el 15 de junio se realizará el relevamiento forense del mismo.

En el mismo tweet, Ulises Jaitt decidió mostrar su indignación ante la tardanza y escribió: "¡Desbloquearon la TABLET de NATACHA! ¡El 15 de junio se hace la extracción. En este tiempo se encargaron de borrar todo! ¡4 años y 4 meses se tomaron!".

Por su lado, Ángel de Brito también decidió apuntar contra la justicia como lo hizo Ulises Jaitt por el tiempo que se tomaron para realizar el peritaje. "Tuvieron 4 años para borrar todo lo inconveniente", fue lo que escribió el conductor de LAM.

Ulises Jaitt reveló que recibió amenazas

En diálogo con Juan Etchegoyen para 'Mitre Live', Ulises reveló que recibió amenazas tras volver a hablar de su hermana en televisión: “Fui amenazado cuando salí del programa ‘A la Tarde’ (América TV), el martes. Ahí estuvimos hablando de la causa de mi hermana, fue un programa bastante duro”.

Además, Ulises Jaitt detalló que el mensaje le llegó a sus redes sociales: “Me amenazaron, me llegó un mensaje por Instagram donde me pusieron ‘ya vas a caer’". Para cerrar, el locutor explicó que no va a dejar el caso de su hermana de lado: “Nunca es bueno recibir una amenaza o recibir ese mensaje mafioso, pero no tengo miedo, si no tendría que abandonar la causa y Natacha no se lo merece. Es una causa sobre la cual no me canso de decir que hay corrupción y está todo muy empantanado. La Justicia de Tigre mata a Natacha todos los días”.