El titular de Fatap vaticinó un paro nacional de ómnibus

El titular de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, pronosticó que el martes próximo podría producirse "un paro general" en el transporte urbano de pasajeros y justificó su postura en la falta de mayores subsidios y de acuerdos entre los gobiernos nacional, provinciales y municipales respecto a la situación del sistema. "No vemos una salida porque nadie se sienta a discutir", justificó el dirigente.

Este jueves habrá una nueva reunión en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo en el marco del conflicto planteado por la UTA, quienes pedirán reapertura de paritarias y un aumento para el trimestre julio-agosto-septiembre que, de producirse, llevaría el salario básico de un chofer a $414 mil.

En declaraciones radiales, Ingaramo planteó que la situación del sistema de transporte de pasajeros entró en un "escenario oscuro, con un panorama incierto y no sabemos cómo salir de este conflicto dado que las autoridades nacionales, provinciales y municipales nunca se han reunido en la mesa paritaria, que son quienes resuelven los aportes necesarios para el funcionamiento del sistema".

El titular de Fatap explicó luego que "nosotros no fijamos tarifas y estamos complicados. Creo que no va a haber ninguna resolución hoy, que nos van a citar para el lunes, que es cuando termina la conciliación, y el martes seguramente habrá paro. Y en todo el país. Y lo creo porque no se está alcanzando ningún acuerdo ni el el Amba ni en el interior".

Fin de la conciliación

Ingaramo comentó que la conciliación no será prorrogada y que no hay posibilidades de solucionar este conflicto de larga data "si no se sientan a dialogar las autoridades del Ministerio de Transporte de Nacion y los secretarios de Transporte de las provincias para decir qué quieren hacer con el sistema de tranporte y con la UTA, que va a pedir reapertura de paritarias y ahora agregó un pedido de mejora salarial par los meses de julio, agosto y septiembre, que llevaría el salario básico en septiembre de $414 mil".

También destacó que los montos que que se manejan "son cada vez mayores y la inflación nos está matando. Las tarifas que tenemos no alcanzan para funcionar como se debe y brindar un buen servicio. Este mes pagamos los salarios, el mes que viene tenemos el aguinaldo y sin aumento es imposible que podamos hacer frente a nada".

Respecto al tema subsidios, Ingaramo recordó que "el que se determinó para este año es de $85 mil millones, es decir unos $7 mil millones por mes de Nación, y otros que aportan las provincias. Eso se estimó con una inflación prevista en el 60% pero que en realidad llegaría al 100%. Entonces deberían duplicarse esos aportes".

En los próximos días, el boleto en Rosario pasaría a costar $120 y algo similar ocurriría en simultáneo en las ciudades de Santa Fe y Córdoba. Sobre el particular, el dirigente de Fatap resaltó: "Hablan de llevar la tarifa a $120 y si calculamos la inflación desde el último acuerdo de aumento (que llevó la tarifa a $99) hablamos de un 42% de inflación, por lo que la tarifa debería rondar los 142 pesos". /La Capital