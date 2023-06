El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, realizó este miércoles una conferencia de prensa en el municipio para anunciar que le pidió al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que avance con el proceso de remoción de Patricia Hortel. Se trata de la fiscal que lleva a cabo la investigación por el femicidio de Rocío González, atacada a tiros por un compañero de trabajo.

Esta solicitud presentada ante la Justicia, que contó con la adhesión de concejales de ambos bloques políticos, fue tras las declaraciones desafortunadas que efectuó la funcionaria sobre la víctima, la cuales fueron repudiadas por familiares de la joven asesinada el 1 de junio, y organizaciones feministas denuncian falta de perspectiva de género en la investigación.

En las últimas horas, tras la detención del presunto femicida Renzo Chidichimo, la titular de la UFI 2 dio a entender que Rocío tuvo la culpa del crimen por “no defenderse”, al mismo tiempo que dijo que “no tenía carácter” y aseguró que en la sociedad se deben “educar muy distinto a las mujeres”.

Durante una entrevista con Canal 9, Hortel fue consultada sobre el hipotético caso de que la víctima sea su hija. El periodista le preguntó qué consejo le daría a ella, siendo funcionaria del poder judicial, a lo que la fiscal le respondió: “Tal vez esté equivocada, la experiencia me indica que no, pero sus agresores seleccionan a sus víctimas. Dificulto que a mi hija le pase una cosa así, porque tiene otro perfil”.

Cuando el conductor le cuestionó estos dichos, le repreguntó qué perfil tenía la joven. “No la conozco a Rocío, no puedo hablar por ella, pero lo que te puedo decir es que la gran mayoría de las víctimas que yo tengo son moderadas, educadas, mucho más respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone y que se hace respetar porque tiene carácter. Su ‘no’ es respetado y la mayoría de las personas que tengo como víctimas no son así”, explicó dando a entender que Rocío no se impuso ante su agresor.

Para embarrar más sus declaraciones, la funcionaria aseguró que como sociedad “debemos educar muy distinto a las mujeres” que sufren violencia de género, en vez de educar a los atacantes para que los hechos de violencia no vuelvan a ocurrir.

En cuanto a las denuncias que efectuó Rocío contra Chidichimo, Hortel comentó que a la Justicia y a los empleadores “no les dio tiempo” de actuar. “Ellos eran compañeros de trabajo desde hace 1 año y medio. Por los datos que logramos recabar en el expediente, él se había obsesionado con ella y la hostigaba. Después de la denuncia en el Juzgado de Paz, se le otorgó un pedido cautelar. Él las primeras medidas cautelares las cumple, pero se vencieron en febrero. En mayo vuelve a agredir Rocío en la vía pública y ella reitera la denuncia. A la semana siguiente, le dio muerte. Hasta los empleadores habían ido a ver a un abogado y lo iban a despedir, pero no les dio tiempo”, explicó.

Renzo Chidichimo era intensamente buscado y fue hallado a 80 kilómetros del lugar del hecho. (Foto: UFI N° 2 Saladillo)



“Esta mujer se tiene que ir”: el pedido de destitución de la familia de Rocío contra la fiscal del caso



Mariana González, tía de Rocío, habló con TN sobre el pedido de remoción de la fiscal y expresó que directamente ellos irán por su destitución. “Vivimos una realidad macabra con esta mujer”, aseguró.

Fue la familia de la joven de 25 años quien presentó un petitorio en el municipio de Saladillo, el cual lleva la firma del intendente para que sea removida de la investigación. Pero anticiparon que irán hasta las últimas consecuencias.

“¿Qué hay que esperar, que pasen cosas horrosas para que actúen? Vivimos una realidad macabra con esta mujer y hay muchas cosas en la oscuridad. A mí no me importa la política, pero le hicimos este pedido al intendente para que en Saladillo de una vez por todas haya luz. La fiscal no fue votada por el pueblo, pero él sí y puede hacer que la aparten”, dijo Mariana.

“Pero no nos conformamos con eso, mañana vamos a marchar para pedir la destitución, por incompetente. A mí me dijo que me iba a hacer una cautelar, pero no le tengo miedo. No tengo bronca porque soy cristiana, pero no voy a permitir que haya otra Rocío más. A mí a la negra no me la devuelve nadie”, agregó.

Sobre las declaraciones polémicas, la tía opinó: “Rocío era una gran mujer, con una gran fortaleza, que dejó un hijo de 2 años caminando solo. La fiscal expuso a su hija comparándola y diciendo que no le va a pasar lo mismo porque se sabe defender, pero entonces con estos dichos está incitando a la violencia”.

“Esta mujer se tiene que ir, no solo con esta causa, sino por otras miles de causas tapadas que quedaron sin resolver. No tiene principios ni valores. No voy a parar hasta que la destituya. Mañana el pueblo sale a la calle. Se acabó la ciudad del oprimido”, cerró.