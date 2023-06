Juan Manuel Urtubey se bajó de la carrera presidencial

Juan Manuel Urtubey anunció este miércoles que se baja de la carrera presidencial hacia las PASO y luego a las elecciones generales de octubre de este año. Apenas un día después de dar por terminada su alianza con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el otrora mandatario salteño afirmó: "Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno".

"No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo. Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno", expresó Urtubey en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.



No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. pic.twitter.com/883FKmFlIu — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) June 7, 2023

"Hoy la política no entiende a la gente. Y yo no entiendo a esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas. Voy a trabajar más que nunca, no necesito un cargo para eso. Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo", sentenció.

La Liga de gobernadores peronistas pidieron una "lista de unidad y armado federal"

Además, lanzaron una Comisión de Acción Política para elaborar un "plan de gobierno" para el próximo período.

La liga de gobernadores peronistas y fuerzas aliadas reclamaron una "lista de unidad" con "integración federal" en el Frente de Todos (FdT) para las elecciones presidenciales de este año.

Así lo indicó el mandatario de Chaco, Jorge Capitanich, al término del encuentro que los jefes provinciales llevaron a cabo en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el microcentro porteño.



En el documento publicado tras la reunión, los gobernadores señalaron que buscan hacer oír su voz en la "construcción de un país más justo, federal y democrático", y expusieron sus demandas ante la "difícil situación socioeconómica que atraviesa el país y en el marco de su responsabilidad institucional y política".

Por eso reclamaron una "lista de unidad con integración de carácter federal" para los comicios, con una "estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas".

A menos de 20 días del cierre de listas para las PASO, los gobernadores buscan incidir en la estrategia electoral y aspiran a que alguno de sus representantes integre la fórmula presidencial del FdT.

Los jefes provinciales justificaron su posición en el hecho de que no pueden "distraerse esfuerzos en discusiones estériles que solo conducen a divisiones".

El sector conformó una Comisión de Acción Política destinada a la "construcción de un plan de gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social".

Además de Capitanich, participaron del encuentro los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

También se hizo presente en la sede de San Martín 871 la presidenta del Banco Nación y exministra de Economía, Silvina Batakis.

En principio, la cumbre de mandatarios oficialistas estaba programada para el lunes próximo, pero se adelantó para hoy porque la mayoría de ellos participó ayer en la ciudad de Buenos Aires de un seminario organizado en el CCK por el Ministerio de Obras Públicas.