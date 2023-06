Lionel Messi tendrá nuevo documental sobre su carrera

Apple TV+ ha anunciado que Lionel Messi será el tema de una serie documental de cuatro partes, que presentará imágenes detrás de escena de la leyenda del fútbol argentino en su viaje para ganar la Copa Mundial de Qatar 2022. La serie, que aún no tiene título ni fecha de estreno, fue producida por Tim Pastore y Matt Renner, junto con Patrick Milling Smith, Brian Carmody, Jon Henion y Juan Camilo Cruz.

Los cineastas siguieron a Messi desde los campos de entrenamiento de Qatar, las ruedas de prensa y hasta la habitación en los hoteles en tierra catarí. La serie analiza el mundo público y privado, así como el de sus fieles seguidores desde Argentina y los que peregrinaron al continente asiático para ver como el capitán levantó la Copa del Mundo.



Según un comunicado de prensa, le darán a Messi, que ahora tiene 35 años, la oportunidad de contar su historia en sus propias palabras. A través de imágenes íntimas los espectadores verán cómo pasó de ascender en las filas al estrellato del fútbol mundial, a anunciar su retiro anticipado en 2016 y lograr su victoria récord en la Copa del Mundo de 2022.

Cómo se podrán ver los partidos de Lionel Messi en Inter Miami

Este miércoles, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi anunció que la próxima temporada jugará en la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi continuará su carrera en Inter Miami CF y los partidos que disputan en la Major League Soccer (MLS) se pueden ver a través de una plataforma.

Por el momento, la liga de fútbol de Estados Unidos no se transmite actualmente en Argentina y la única forma de ver los partidos del equipo de Miami es a través de la plataforma de Apple TV +, que tiene un valor mensual que va desde U$S6.99 hasta U$S19.99. Seguramente, luego de la confirmación del pase de Lionel Messi se iniciaran las negociaciones por la transmisión.



Apple posee los derechos de la retransmisión de los partidos de la MLS desde noviembre de 2022 hasta el 2032, tras un acuerdo por más de 2.500 millones de dólares.

Ante esto, la plataforma implementó un sistema especial integrado en Apple TV+ con la emisión de múltiples pantallas para seguir los partidos en directo, “MLS Season Pass”.

Cuándo debutaría Lionel Messi en el Inter de Miami



Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter de Miami de la MLS en los Estados Unidos: su debut sería entre el 15 y 31 de julio.

Lionel Messi confirmó su futuro: jugará en el Inter Miami. El capitán de la Selección Argentina campeón del mundo en Qatar 2022 se fue de PSG hace una semana y este miércoles dio a conocer detalles de cómo seguirá su carrera.

Sobre Barcelona, comentó: "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".



"Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", completó Lionel Messi en Mundo Deportivo y Sport.

Por último, explicó: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia".

El debut de Lionel Messi en el fútbol de los Estados Unidos sería entre el 15 y 21 de julio. Firmaría contrato por tres temporadas. El 15, Inter de Miami visita al St. Louis City. Después vendrá un parate de más de un mes en la MLS. El 20 de agosto, el equipo de Messi recibirá al Charlotte FC. Sin embargo, el 21 de julio jugará contra Cruz Azul de México por la Leagues Cup.

La temporada de Inter Miami no es buena. De 16 partidos, ganó 5, empató 0 y perdió 11. Tiene 15 goles a favor y 21 goles en contra. Con 15 puntos, es el último en la Zona A del campeonato que se disputa en Estados Unidos.