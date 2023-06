A poco más de dos semanas del cierre de listas para las PASO, los últimos movimientos en Juntos por el Cambio calentaron la interna opositora al máximo nivel. En medio de declaraciones cruzadas y el debate acerca de la posible judicialización de la llegada del cordobés Juan Schiaretti a la coalición, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich empezaron a buscar alternativas para evitar la ruptura.

El martes por la noche, el Consejo del PRO recomendó al titular del partido, Federico Angelini, y su secretario general, Eduardo Macchiavelli, “avanzar en las tratativas” para incorporar al diputado liberal José Luis Espert a JxC.

Luego de un encuentro fallido el lunes para analizar la incorporación de Schiaretti, Larreta convocó una reunión de urgencia por Zoom entre los integrantes del Consejo del PRO con representantes de las 24 provincias. Según trascendió, en el encuentro “se ratificó la vocación permanente e irrenunciable del PRO en la búsqueda de ampliación del frente JxC”, y se “encomendó a Angelini y a Macchiaveli a avanzar en las tratativas tendientes a la incorporación de Espert”.

Este miércoles, sin embargo, Bullrich consideró que la reunión “no tiene validez” porque “el consejo del partido no tiene la capacidad de decidir sino de opinar”.



Gerardo Morales y Larreta, aliados en la interna opositora. (Foto: JxC)



La exministra de Seguridad consideró además que Larreta “tiene que meterse a la cancha y dejar de embarrarla” y advirtió que una eventual ruptura de la coalición opositora “depende nada más” que del jefe de Gobierno porteño.

“En Juntos por el Cambio venimos discutiendo si vamos a ser un cambio profundo, contundente y duradero, cercano a la gente, o si vamos a ser una opción de arreglos políticos y pequeños cambios y parches que no cambian nada. Junto a Patricia creemos que no se puede hacer el cambio profundo que demanda la sociedad sumando a nuestro espacio a actores que fueron aliados del kirchnerismo durante tantos años. Sumar por sumar no sirve de nada”, plantearon a TN fuentes del ala dura del PRO, que por ahora descartan -al igual que Elisa Carrió- la posibilidad de judicializar la incorporación de Schiaretti.

Cerca de Patricia Bullrich analizan la jugada de Larreta como un intento de romper JxC “porque sabe que pierde la interna”. “Solo patea el tablero el que sabe que va a perder. Si sumamos a Schiaretti, ¿cuál es el límite? ¿Por qué no agregamos a (Sergio) Massa? No podés meter al lobo en el gallinero”, cuestionan.

El martes, la convulsión en Juntos por el Cambio (JxC) sumó un nuevo capítulo cuando Mauricio Macri acusó a Larreta de “poner en crisis” a la coalición con su plan de incorporar al gobernador cordobés, mientras el jefe de la UCR, Gerardo Morales, sembró dudas sobre la integridad de la alianza y hasta arriesgó que incluso podría cambiar de nombre.

El presidente del PRO, Federico Angelini, junto a su jefa política y la referente del partido, Patricia Bullrich. (Foto: NA)

El jefe de Gobierno porteño, por su parte, dijo que su prioridad es “la unidad de Juntos por el Cambio” y que por eso no contesta las agresiones que recibe en medio de la disputa por la ampliación del espacio.

“Como yo defiendo la unidad nunca critico a alguien de Juntos por el Cambio. Yo busco sumar porque el desafío no es ni Macri, ni yo, ni la pelea. El objetivo es mejorar la vida de los argentinos”, indicó el alcalde porteño. Al ser consultado respecto de cuál sería su límite para sumar dirigentes, Larreta expresó que “el kirchnerismo es el límite”.