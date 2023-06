La mamá biológica de More Rial rompió el silencio

Este martes More Rial estuvo en el piso con Ángel de Brito en LAM (América TV) y escuchó en vivo el audio que su mamá biológica le envió a la producción. "Me juzga sin saber la historia", afirmó en el audio Azucena Luna sobre su hija Morena.

La mujer que es de Tucumán dio a luz a Morena a sus 21 años. "Vos cuando viajaste a Buenos Aires, ¿conociste a Jorge Rial?", quiso saber la periodista que habló con Azucena. "No, a él nunca lo conocí".

"¿Cuándo te enteraste de que era Jorge Rial?", le preguntó la periodista. "Me enteré por la foto de la revista. Un día estaba trabajando y encontré la revista, la hojeé y le comenté a mi patrona que esa señora era la que me llevó a Buenos Aires. Y le dije: 'Creo que si no me equivoco es mi bebé la que tiene en brazos'. Era en el bautismo", contó.

Azucena también reveló que el nombre Morena lo eligió Silvia D'Auro, porque ella quería ponerle su mismo nombre. "Al principio me trataba bien. Después cuando tuve a la bebé en brazos le dije que no le iba a dejar mi bebé, y ella me dijo: 'Vos diste tu palabra y la vas a cumplir'", detalló la mamá biológica de Morena.

Después de que confesara que en ese momento se arrepintió de dar en adopción a More, la periodista le preguntó si alguna vez intentó hablar con Jorge Rial. "No, jamás, yo no quiero hablar con ese hombre, al ver cómo es con mi hija no quiero que me dirija la palabra, ni aparecer en el medio de nada. A mí Jorge me da miedo", admitió.

Cuando le preguntaron qué le pasó al enterarse de que Silvia, quien iba a ser la mujer que iba a criar a su hija, la dejó, Azucena expresó: "No sabía qué hacer, tenía una desesperación. No cumplió con su palabra. Me dijo que la iba a cuidar, que le iba a dar amor, todas esas palabras que ella prometió no cumplió nada".

La impactante historia de la adopción de More Rial: habló su madre biológica

En el ciclo de Karina Mozzocco, revelaron quién es la mujer que la dio a luz y cómo fue la historia.

Cora Debarbieri se comunicó con 'María', la producción iba a reservar la identidad de la madre biológica, pero More reveló el nombre: "Se llama Azucena".

"Es una señora que tiene 45 años, vive en Tucumán. Ella a los 21 años tenía dos hijos, un nene y una nena, con otra pareja. En ese momento comienza una relación con el papá de Morena, ella queda embarazada y ella quiere seguir adelante con el embarazo, pero en el medio aparecen terceras personas que le empiezan a llenar la cabeza a quien es el papá biológico de Morena, lo hacen dudar de su paternidad", contó Cora.

"Él le dice que no quería continuar con el embarazo y la manera en que llega a su vida Silvia D'Auro y Jorge Rial es que esta señora tenía unos amigos albañiles que trabajaban en la casa de D'Auro. Silvia le explica que ella quería adoptar y formar una familia", agregó Debarbieri.

More Rial escuchó el relato de Cora y aseguró que tiene otra versión de los hechos. Ahí, la periodista continuó y detalló: "Se contacta Silvia D'Auro con estos amigos que tenían en común con la señora 'María'. Lo que arreglan es que 'María' vaya a finalizar el último tramo del embarazo en la casa de Victoria, la mamá de Jorge Rial. Ella continúa su embarazo. Finalmente, Morena es adoptada legalmente. 'María' dice tener toda la documentación".

More sostuvo que su madre biológica mintió en todo porque a ella le había dicho que tuvo cuatro hijos, y Cora contó que sólo tuvo uno, un varón. La panelista también añadió que 'María' adoptó a la sobrina, porque su hermana estaba en situación de calle. "Ella está mintiendo desde el punto base. Dice que tiene un hijo, pero tiene dos hijos varones, una mujer y la adoptada", dijo la hija de Jorge Rial.

La conductora quiso saber la versión de los hechos que tenía More. Entonces More relató: "Ella tiene cuatro hijos. Ella se emborrachaba y me mandaba audios llorando pidiéndome perdón. Entonces en una época la bloqueaba porque qué voy a hacer con esos audios. Yo no la siento nada de parte mía, está todo bien, le doy gracias que me dio a luz. Pero no me copó nada que dé en adopción a una persona y vaya y adopte a otra".