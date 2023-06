En el mes de mayo, las transacciones realizadas con tarjetas de crédito presentaron un saldo de $2.909.016 millones, lo cual indica un incremento nominal del 11,6% en comparación con el cierre del mes anterior, impulsado por el relanzamiento de programas como Ahora 12.

La cifra supera ligeramente los valores esperados de inflación para este período. El crecimiento interanual fue del 94,8%, quedando por debajo de la estimación anual del Índice de Precios al Consumidor y, por lo tanto, experimentando una disminución en términos reales, según se desprende de un informe elaborado por First Capital Group.



"Como mencionamos en el informe del mes anterior, hemos observado un gradual aumento en los límites de crédito, el cual seguramente se ha acelerado debido a los anuncios realizados por el Ministerio de Economía acerca de un aumento generalizado de estos límites, especialmente en la Banca Pública Nacional y en algunas entidades bancarias provinciales. Además, el relanzamiento de programas de pagos en cuotas como 'Ahora 12' y similares parece haber impulsado el crecimiento de la cartera, a pesar de no haber tenido un impacto durante todo el mes", afirmó Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group.

Tarjetas de crédito en dólares



En cuanto al uso de tarjetas de crédito en dólares, se registró un aumento interanual del 10,2%, aunque con un comportamiento mensual irregular que alternó entre incrementos y disminuciones. En mayo, se observó un aumento del 24,9% con respecto al mes anterior, alcanzando un saldo de u$s281 millones.

"La existencia de diferentes límites de endeudamiento en moneda extranjera para los individuos, la prohibición de financiar pasajes y estadías, así como los impuestos aplicados al tipo de cambio, dificultan el uso de tarjetas de crédito en el extranjero", señaló Barbero.

"Los tipos de cambio diferenciados utilizados para liquidar los saldos en moneda extranjera y la imposibilidad de financiarlos, o la obligación de convertir la deuda en pesos a una tasa superior al resto de las deudas con tarjeta, han desalentado su uso por parte de los viajeros", agregó.

Nuevo Ahora 12: los rubros que se podrán comprar

En el marco de una serie de anuncios para reactivar el consumo, se incrementaron los límites de gastos de las tarjetas de crédito en el marco del plan de cuotas para productos nacionales.

Entre las medidas que tomó el Ministerio de Economía para mantener el consumo, está el nuevo incremento en los límites de gastos de las tarjetas de crédito para los usuarios del programa Ahora 12, lo que permitirá a los consumidores adquirir una variedad de bienes en cuotas con tasas de interés reducidas.

Según se anunció, se trata de un aumento del 30% en los límites de gasto para compras en cuotas con crédito y del 25% para pagos en una sola cuota. Esto se sumó a la disminución del 9% en los intereses aplicados al Ahora 12, que permitió reducir la tasa de interés anual del 81,75% al 72,75%.

En este contexto, es importante destacar que la tasa de interés varía en función del número de cuotas seleccionadas, que van desde 3 hasta 24.

Esto se da porque durante el primer trimestre del año, el Ahora 12 experimentó un desempeño negativo y buscan, de esta manera, recuperar el consumo y revitalizar las compras de productos nacionales.