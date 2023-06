En medio de la crisis interna que atraviesa el frente opositor, el Consejo del PRO recomendó este martes por la noche al titular del partido, Federico Angelini, y su secretario general, Eduardo Macchiavelli, "avanzar en las tratativas" para incorporar al diputado nacional José Luis Espert a Juntos por el Cambio (JxC).

Luego de un encuentro fallido el lunes para analizar la incorporación del gobernador cordobés Juan Schiaretti a la coalición opositora, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó una reunión de urgencia por zoom entre los integrantes del Consejo del PRO con representantes de las 24 provincias.



Fuentes partidarias informaron que en el encuentro "se ratificó la vocación permanente e irrenunciable del PRO en la búsqueda de ampliación del frente JxC".

"En ese marco y atendiendo a lo decidido por la Asamblea Nacional que designó con firma conjunta a Federico Angelini y Eduardo Macchiavelli, presidente y secretario general del Consejo respectivamente, se recomendó a los mismos avanzar en las tratativas tendientes a la incorporación de José Luis Espert al frente JxC", indicaron desde el PRO.

Se resolvió asimismo que "dado el inminente vencimiento del plazo para la constitución de alianzas, se reúnan todas las veces que se requiera para escuchar las opiniones del conjunto del consejo".

El encuentro virtual de este martes se convocó a las 19.30 exclusivamente para tratar la incorporación de Espert, detallaron.

Las críticas de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta

El ex presidente Mauricio Macri al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez, por querer sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

"Me entristece toda esta discusión y creo que no es oportuna. Nunca he creído en las decisiones improvisadas, menos superficiales o fuera de tiempo: faltan ocho días para el cierre de alianzas", sostuvo Macri en declaraciones radiales.

El ex mandatario continuó: "No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio, respetuoso para analizar pros y contras de esto, sobre todo a la luz del proceso electoral cordobés".

“No se le puede faltar el respeto así a los candidatos y ciudadanos cordobeses. Los que proponen esto de esta manera no entienden y no conocen a los cordobeses", lanzó, en alusión al jefe de Gobierno porteño, principal impulsor de la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio.