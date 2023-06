“No enriquecimos a nuestras familias y no entregamos obras a nuestros amigos”

El mandatario Alberto Fernández pronunció este martes al mediodía un fuerte discurso que apuntó contra los funcionarios corruptos. Y el modo de hacerlo fue marcar un contraste con su administración: “Hay un Presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido”.

En un acto que se realizó en Casa Rosada, el jefe de Estado además prometió que cuando termine su mandato -el 10 de diciembre- va “a mandar a todos los diarios” su declaración jurada de bienes.

El mensaje fue pronunciado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, durante la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

En un discurso que giró en torno a la transparencia en el ámbito estatal y en la sociedad en general, el mandatario resaltó: “Nosotros no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no les entregamos obras a nuestros amigos, no hicimos nada de eso”.

