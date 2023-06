Tini Stoessel se animó a un jugado cambio de look

El próximo 25 de junio la cantante Tini Stoessel se presentará en Barcelona, evento para el que todas las localidades ya se encuentran agotadas, producto de la gran expectativa para ver a la artista en un nuevo desafío internacional. Previo a ello, son varios los cambios de looks que fue probando en el último tiempo, como las extensiones en tonos rosados y anaranjados, con un pelo más oscuro. Pero ninguno como el que mostró en las últimas horas.

El posteo y el comentario

“España, falta muy poquito para vernos en la gira. Ya casi nos vemos”, escribió la joven, que acompañó el texto con dos imágenes en las que se la puede ver con el pelo cobrizo, disfrutando del aire fresco de un balcón. Y uno de los primeros comentarios recibidos fue por parte de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien sumó varios emojis con ojos de corazones y un texto que no deja lugar a dudas: “Yo ya no sé qué escribir, Tini”.

Además, muchos de sus seguidores también aprovecharon el momento para dar su parecer sobre lo que estaban viendo. Desde los que cuestionaban dónde había quedado el pelo negro y por qué había durado tan poco ese look, hasta los que la comparaban con Ariel, de La Sirenita. “Pero que bien le queda ese pelo a La Triple T”, expresó otro, en tanto que la mayoría la felicitó por el cambio realizado.

A pesar de los rumores que siempre sobrevuelan a la pareja, Tini y Rodrigo continúan disfrutando su historia de amor. El pasado 24 de mayo fue un día muy especial para ambos porque el futbolista cumplió 29 años y la cantante le dedicó varias fotos y videos para celebrar el amor que se tienen y compartió momentos inéditos de la pareja.

Cuando marcaron las doce en Madrid, Tini subió a sus historias de Instagram una sucesión de imágenes de su novio o juntos y escribió. “Feliz cumple bombón de mi vida”, le dedicó y agregó: “Te amo tanto”.

Cabe destacar que la popularidad de ambos en redes sociales es total. Ella supera los 20 millones de seguidores siendo una de las artistas más reconocidas del país y a nivel mundial mientras que él gracias a su consagración de Campeón del Mundo con la Selección Argentina cosechó más de 12 millones de usuarios en esta misma plataforma.

Las últimas imágenes inéditas de la pareja reflejaban el cariño que se tienen y que, aunque no compartan a diario o con frecuencia contenido juntos, no significa que no estén disfrutando de su relación. Allí, Tini subió una selfie donde están ambos besándose; imágenes de Rodrigo recién levantado, saliendo de la ducha, él solo en un yate, y muchas más. Para el momento en que se tomaron esas imágenes ella está con el pelo súper oscuro, look que recientemente volvió a cambiar.

Además de fotos también hubo videos: Tini compartió uno donde se lo ve a De Paul manejando mientras ambos bailan y cantan la canción Cupido, uno de los últimos sencillos de la cantante. Y también hay material relacionado con “Me enteré”, el single de reciente aparición en colaboración con Tiago PZK. Y el video se convirtió en un verdadero suceso en YouTube, por lo que Tini decidió festejar con sus seguidores revelando un compilado de las mejores escenas pero del back y no del resultado final, donde también la acompañó su novio.