Buscan a mujer acusada de abusar, junto a Cacho Garay, de la ex pareja del humorista

Buscan a mujer acusada de abusar, junto a Cacho Garay, de la ex pareja del humorista

a Justicia mendocina pidió este lunes la captura de una empleada de la Legislatura provincial, acusada de haber abusado sexualmente, junto al humorista imputado Cacho Garay, de la ex pareja de éste.

Según confirmaron desde el Ministerio Publico Fiscal, “la ex pareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones con ella”.



En este marco, efectivos policiales allanaron este lunes su casa y no la encontraron, mientras se presume que está de viaje en el exterior, “por lo cual está con orden de captura”, indicaron.

Garay se encuentra en prisión domiciliaria, imputado por el fiscal Daniel Carniello, por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su ex cónyuge, la denunciante, Verónica Macías.

Asimismo, pesa sobre Garay el delito de tenencia de armas de fuego de uso civil.

Ahora, en el marco de la misma investigación, su ex pareja apuntó contra una mujer que habría sido reina departamental de la Vendimia de Tunuyán en 1982.

Macías, ex pareja de Garay, aseguró ante la Justicia que en 2013, en una vivienda de la calle 20 de setiembre de Luján de Cuyo, esta mujer ingresó al dormitorio de la pareja, se habría realizados diversos tocamientos con el humorista, con quien tuvo sexo, y la abusaron contra su voluntad.

En tanto, la semana pasada, Garay violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia, al realizar una llamada telefónica a su ex mujer, aunque no emitió palabra alguna y sólo se escuchó sonido ambiente, por lo se lo imputó por desobediencia, según detallaron las fuentes.

A fines de abril último, Garay, quien se encuentra con prisión domiciliaria luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género, recibió la prisión preventiva que le dictó el juez Juan Manuel Pina.

De esta manera, el humorista continua detenido con prisión domiciliaria mientras se desarrolle el proceso de la causa de violencia de género por la denuncia que impulsó Verónica Macías, ahora su ex pareja.

Cacho Garay violó la restricción de acercamiento hacia su expareja y fue imputado por desobediencia

La medida se le impuso al comediante luego de ser denunciado por violencia de género, en tanto se encuentra bajo prisión domiciliaria.

Tras violar la prohibición de acercamiento hacia su expareja Verónica Macías a través de un llamado telefónico, el comediante mendocino Juan 'Cacho' Garay fue nuevamente imputado, sólo que esta vez por el delito de "desobediencia", mientras cumple la prisión domiciliaria correspondiente a los hechos por los cuales fue acusado oportunamente.

La medida restrictiva había sido impuesta en su momento, luego de que la víctima de violencia de género denunciara amenazas recibidas por el humorista que, a su vez, estaban agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su cónyuge y tenencia de armas de fuego de uso civil.



De esta manera, el fiscal Daniel Carniello -que ya había imputado a Garay- volvió a aplicar el mismo accionar tras conocerse que el artista había realizado una llamada telefónica a la mujer, durante la semana pasada, donde no emitió ninguna palabra, sino que sólo se escuchaba el sonido ambiente.

En relación a esto, las autoridades entendieron que, mediante esa comunicación, el comediante había transgredido lo impuesto en alusión a la prohibición de acercamiento, por lo que resolvió la nueva imputación.

Aparentemente, la comunicación se estableció desde la casa de su hermana en Coquimbito, Maipú, que es la vivienda donde Garay cumple la prisión preventiva y domiciliaria establecida a mediados de abril por el juez Juan Manuel Pina.