La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este lunes y no pudieron poner se de acuerdo acerca de la posible incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y la interna quedó al rojo vivo.

Luis Juez, rival directo de Schiaretti en Córdoba, Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy y Mauricio Macri se oponen a la jugada que quieren llevar adelante Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, y no pudieron dirimirlo en el encuentro que mantuvieron en la sede de la Unión Cívica Radical (UCR) de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que decidieron pasar a un cuarto intermedio.



Los más exaltados ante este escenario fueron, por un lado, Luis Juez, que no iba a participar de la reunión, pero al conocerse la noticia del encuentro que mantuvieron los dos referentes de Juntos por el Cambio con el dirigente cordobés, decidió venir de inmediato a contar su posición. "No se pueden tomar decisiones sobre las provincias desde el puerto", afirmó, y agregó que la propuesta de Larreta es "imposible de explicar" para su electorado.

“No se puede hacer cualquier cosa, por eso me subí al auto y me vine para acá. Yo no necesito pedir permiso para estar en la reunión, pero creo que el candidato a gobernador del espacio debe ser escuchado”, aseguró Luis Juez.

Esta postura fue apoyada también por la mesa de Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, que emitió un comunicado oponiéndose a la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, en detrimento de lo que opina su referente Gerardo Morales, quien también se mostró inflexible y apuntó contra Patricia Bullrich.

“Patricia Bullrich está apelando a lo peor”, remarcó el gobernador jujeño, y añadió: "la verdad es que Juntos por el Cambio viene en picada hace tres meses por culpa de la interna del PRO”.

Y continuó: "espero que Bullrich baje un cambio, no vamos a hacer lo que tenga que ver con sus intereses personales, tenemos que pensar en la gobernabilidad, esto es lo que nos lleva a plantear la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio”.

Finalmente, el gobernador jujeño se mostró molesto por la falta de resoluciones y el pedido de un cuarto intermedio sin fecha, y reclamó: "no resolvimos nada de lo que vinimos a resolver".

Gerardo Morales cruzó a Patricia Bullrich: "Que baje un cambio"

"No puede ser que la lógica de incorporación o no de otros sectores a Juntos por el Cambio sea en función de lo que le conviene o no a Patricia Bullrich", sostuvo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El gobernador de la provincia de Jujuy, titular de la UCR y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, cuestionó este lunes a Patricia Bullrich al decir que "la lógica de incorporación" de dirigentes a esa coalición no puede ser "en función de lo que le conviene o no" a la exministra de Seguridad.

Gerardo Morales, al hablar por la radio FM Urbana Play, consideró que el espació está "hace tres meses en una meseta, atrapados entre la interna de Bullrich" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.