Se cayó WhatsApp: usuarios reportaron interrupciones

Este lunes 5 de junio, la aplicación de WhatsApp presentó distintas fallas entre los usuarios, quienes alertaron en las distintas redes sociales que algo había pasado. Pasadas las 15:00 horas, los problemas ya eran generales en todo el mundo.

En su momento, se desconoció el alcance de la interrupción y la cantidad de usuarios afectados. La compañía no publicó ningún comunicado oficial ni brindó información sobre las razones detrás del problema.

Pasadas las 16:00 horas, ya se encontraba normalizado el servicio.

WhatsApp implementará una nueva forma para identificar a los usuarios

En la actualidad, para agregar a una persona en WhatsApp es necesario el número de teléfono. Sin embargo, esto cambiará en el futuro para permitir una mayor seguridad y privacidad para los usuarios.

WaBetaInfo indicó que encontró una función nueva dentro del código de la aplicación que permitiría en un futuro que los usuarios se agreguen a través de un nombre usuario, en vez de utilizar el número de teléfono. Sin embargo, esta actualización está en desarrollo y todavía no empezó la fase de pruebas con la versión beta.

La nueva funcionalidad estará incluida en la actualización 2.22.25.10 de WhatsApp. Mediante esta herramienta resultará más fácil identificar a los contactos que se perdieron. Por otro lado, también reforzará la seguridad y privacidad de los usuarios, ya que al no entregar el número de teléfono no se da ningún dato personal y que pueda desencadenar riesgos a futuro.

Las mejores alternativas a WhatsApp para Android

Las aplicaciones de mensajería instantánea han cambiado radicalmente la manera en que las personas se comunican. Aunque WhatsApp se ha posicionado como la app más descargada en tiendas oficiales como Google Play Store y la App Store, no se trata de la única herramienta para mantenerse comunicado con la pareja, los amigos o para atender asuntos laborales.

Por esta razón, a continuación se presenta una breve lista con algunos de las mejores alternativas a WhatsApp para Android:

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es, sin duda, una de las apps más descargadas en los últimos años. Se trata de un MOD no oficial de la aplicación WhatsApp que brinda a los usuarios numerosos e innovadores extras imposibles de ignorar.

El reciente éxito comercial que ha experimentado WhatsApp Plus se debe a que permite a los usuarios enviar y recibir archivos multimedia de hasta 50 MB. Además, es posible disfrutar de una larga lista de emojis divertidos e ingeniosos para cada ocasión.

GBWhatsApp

Otro de los MOD que está ganando popularidad entre jóvenes y adultos es GBWhatsApp 21.10. Esta alternativa de WhatsApp para Android se ha convertido en una de las favoritas por la seguridad y privacidad que ofrece.

Por ejemplo, los usuarios pueden ocultar sus chats activos con tan solo un clic. Asimismo, cuenta con un amplio catálogo de temas, ideales para personalizar la app al gusto y necesidades del usuario.

Por otra parte, GBWhatsApp permite previsualizar imágenes y vídeos antes de descargarlo, lo cual ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y espacio en su memoria interna.

YoWhatsApp

La nueva versión de YoWhatsApp no ha dejado indiferente a los usuarios que buscan mayor seguridad y privacidad en sus conversaciones, además de un mejor rendimiento y velocidad. En este MOD no oficial de WhatsApp, es sumamente fácil ocultar el estatus del usuario en línea, colocar un patrón o contraseña a las conversaciones, bloquear llamadas de ciertos contactos y enviar o recibir diferentes tipos de archivos.

Como se puede ver, WhatsApp no es la única aplicación de mensajería instantánea disponible para los móviles con sistema operativo Android. Cada vez más personas deciden descargar e instalar apk como GBWhatsApp, WhatsApp Plus y YoWhatsApp, las cuales ofrecen una larga lista de extras y opciones para personalizar esta herramienta tan popular.