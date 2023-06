En medio de la tensión interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la propuesta de incluir al gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó esta mañana que “hay que ganarle al kirchnerismo y para eso tenemos que ampliarnos”. “Hay que sacar a la Argentina del pozo en el que está y vamos a terminar con el fracaso de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner”, agregó el jefe de Gobierno porteño.

“Tenemos que seguir con la filosofía y la línea con la que iniciamos hace algunos años que es la de sumar gente y tener la fuerza necesaria para hacer los cambios que hay que hacer”, se explayó. “Cuando hablamos de que tenemos que bajar los impuestos o de que se tiene que acabar la industria del juicio todo eso tiene que votarse en el Congreso y para ello necesitamos una nueva mayoría”, dijo Rodríguez Larreta en diálogo con Radio Mitre. “Se requiere un apoyo sólido”, destacó.

“No estamos definiendo lugares en particular. Primero, tenemos que consolidar la ampliación de JxC. Estoy convencido de eso. Necesitamos un gobierno de unidad nacional”, enfatizó, en varias oportunidades, y precandidato a presidente de la Nación. “Todos los que incorporamos en estos años tuvieron distintas posiciones con respecto a nosotros, o en el Congreso, o me criticaron en la Ciudad. Si vamos a mirar todo nos quedamos solitos y el kirchnerismo sigue gobernando”, añadió el funcionario porteño y aclaró que “hay que compartir valores”.

Rodríguez Larreta se hizo eco de las críticas que lanzó Patricia Bullrich ante el nombre de Schiaretti dentro del partido, propuesta que acercó el radical Gerardo Morales. “Luis Juez es nuestro candidato en Córdoba. El que más veces fue a apoyarlo fui yo y voy a seguir yendo. A lo largo de todo el país hay internas en Juntos por el Cambio, pero que haya diferencias entre los miembros en un distrito no quiere decir que a nivel nacional no estemos juntos”, dijo el funcionario porteño.

Rodríguez Larreta mencionó algunos nombres propios como ejemplos de la integración a la coalición y destacó, entre otros, a José Luis Espert: “Hablamos de un economista, un tipo prestigioso, que ya en 2019 estuvo con nosotros en la elección de acá en Capital. Viene mostrando una línea de conducta y esa es la gente que tenemos que sumar. Claro que en algunas cosas pensó diferente”. “Hay que discutirlo hoy en la Mesa Nacional de JxC porque así nacimos en 2015, con esa actitud de sumar”, dijo el precandidato a mandatario nacional.

La construcción de un camino común para los argentinos

Por otro lado, el jefe porteño encabezó un acto para entregar equipamiento a la Policía de la Ciudad en el que se mostró junto al excandidato de vicepresidente de Mauricio Macri, el auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto, sobre quien dijo que “ya es parte del espacio, es un orgullo que trabajemos juntos” porque “es un apasionado de los temas de seguridad”. Larreta, volvió a mencionar que “necesitamos ampliarnos para ganarle al kirchnerismo, precisamos una mayoría sólida, que conserve los valores y la necesidad de un acuerdo y un gobierno de unidad nacional, lo más amplio posible”.

Para explicar su postura aperturista, Rodríguez Larreta dijo: “Mi visión es la misma que venimos teniendo desde que fue Cambiemos, la vocación de ampliar”. Tras ellos, recordó que Pichetto fue candidato a vicepresidente en 2019, que en 2021 se sumaron Ricardo López Murphy y Facundo Manes.

Luego, Pichetto sostuvo que “tenemos que trabajar con responsabilidad tratando de mantener la unidad de JxC, es bueno para el país ampliar para ganar las elecciones y gobernar después”.

"Estoy trabajando en Juntos por Cambios desde 2019. Quiero reconocer especialmente a Mauricio Macri, fue un líder importante. Vamos a seguir hablando, no hay ninguna definición electoral. Creo en la ampliación, en una mirada de que es fundamental que la Argentina tenga en vista la unidad nacional, la construcción de un camino común para los argentinos. Esto es lo que me vincula con Horacio en términos de las ideas. Para estar con alguien tiene que haber visiones e ideas que se acerquen, comprometidos respecto al país. No creo que la Argentina tenga que construir un camino radicalizado ni por derecha ni por izquierda, creo que hay un centro nacional que tiene que tener la voluntad mayoritaria de los principales dirigentes del país", agregó Pichetto.