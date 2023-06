Juan Ignacio volvió a ser eliminado de Masterchef

Este domingo tuvo lugar una nueva gala de eliminación en Masterchef. Los participantes que debían pelear por su continuidad en el ciclo eran Juan Ignacio, Aquiles, Juan Francisco, Antonio, Daniela y Rodrigo. Y los miembros del jurado, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron el desafío del día: preparar en 70 minutos “un plato libre y salado de excelencia”.

“¿Nada más que eso?”, preguntó entonces Wanda Nara dando el pie para que los chefs anunciaran cuáles serían las complicaciones de la jornada. Entonces, detallaron que en ese lapso de tiempo sonaría una chicharra, para que los participantes pasaran de a uno a dar vuelta un casillero de un tablero que tenía consignas que todos debían cumplir. Y que podría tratarse de un nuevo ingrediente a utilizar o, tal vez, de una cantidad de minutos que se les podría descontar del total. Eso sí: en caso de que saliera la cara de alguno de los cocineros consagrados, lo tomarían como un comodín y no tendrían que hacer nada.

Salvado

El primero en pasar fue Aquiles que dio vuelta una que decía “tamarindo”, elemento que debían agregar a sus preparaciones. Luego Juan Francisco descubrió la cara de Germán. Antonio, en tanto, encontró a Betular. Daniela eligió el casillero de Donato. Rodrigo descubrió “hongos de pino”. Y, a su turno, Juan Ignacio dio vuelta “pasas de uva”. Pero, finalmente, hubo una nueva chichara y el guardavidas pasó otra vez y sacó “mandioca”.

A la hora de la degustación, Juan Francisco presentó un guiso de lentejas con chipa, mandiocas fritas y salsa picante. Rodrigo hizo pastel de carne con crema pastelera de choclo y chips de mandioca. Juan Ignacio preparó mezzaluna rellena de brocoli con manteca de hierbas. Aquiles presentó chipa so’o con coleslaw y queso con hierbas. Antonio hizo picante de pollo con verduras y salsa de tomate. Y Daniela llevó pan bao relleno de berenjenas con salsa de miso y ensalada de repollo.

Así las cosas, después de deliberar, el jurado dio su veredicto. Primero pasaron Daniela y Rodrigo, que a pesar de algunas críticas pudieron continuar en carrera. En segundo lugar, invitaron al frente a Antonio y Juan Francisco, que con platos similares también pudieron seguir una semana más en competencia. Y, de esta forma, la definición quedó entre Aquiles y Juan Ignacio. Y quien debió abandonar las cocinas del programa fue este último, que había reingresado al programa por votación de sus compañeros en el repechaje.

“Me toca irme. Quien a pasta mata, a pasta muere. Me voy muy conforme porque el plato de hoy me gustó mucho. Y esperemos que esto me traiga alguna posibilidad con la pasta a futuro”, dijo el participante en el backstage. Después, cada uno de los integrantes del jurado se encargó de elogiar su paso por el reality, Y Wanda remarcó que, más allá de su talento en la cocina, había sido elegido como “el mejor compañero” por el resto de los concursantes, lo cual era más importante.

En ese momento, Juan Ignacio se sinceró: “Estoy muy feliz de que me hayan elegido mis compañeros y no por un plato, en este caso. Yo entiendo que es una competencia de cocina y que tenía que ser por el plato”. Y luego hizo su devolución en el backstage. “Es una experiencia invaluable no solo por los consejos que me llevo sino por el amor de mis compañeros y todo el trabajo que hay acá adentro. Así que estoy sumamente agradecido de haberlo hecho”, concluyó antes de dejar su delantal.