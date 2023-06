De Pedro usa fondos de ATN para que los gobernadores respalden su candidatura

La relación con los gobernadores es una de tareas intrínsecas de todo ministro del Interior. Como representante de Cristina Kirchner en el interior del país, Eduardo “Wado” De Pedro supo cultivar con habilidad estos vínculos hasta forjar un grupo de mandatarios peronistas afines que hoy aclaman su candidatura presidencial. Son los mismos que, en los últimos dos años, fueron gratificados con partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que administra la cartera que conduce De Pedro.

Si bien los ATN se concibieron para atender situaciones de emergencia o de desequilibrio financiero de las provincias, lo cierto es que desde la década de los 90 los sucesivos gobiernos utilizaron esta caja millonaria para el reparto de recursos entre provincias amigas. La gestión de Alberto Fernández no es la excepción. Con la peculiaridad de que su ministro del Interior aspira a competir como candidato en las próximas elecciones presidenciales: qué mejor soporte para tejer alianzas en el interior que la caja de los ATN, que este año tiene una asignación presupuestaria de $54.195 millones.

En rigor, esta caja podría hasta triplicarse este año. Según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige Nadin Argañaraz, en los primeros cuatro meses de 2023 el Fondo de ATN, que se nutre del 1% del total de la masa neta de recursos coparticipables, acumuló durante el primer cuatrimestre del año la friolera de $50.637 millones. Esto se explica por el impacto que tuvo la suba de la inflación sobre la recaudación de los impuestos coparticipables.

Así, en apenas cuatro meses, el Fondo de ATN está por superar la partida que se había calculado para todo un año en el presupuesto 2023 con una inflación anual del 60%, ampliamente superada a esta altura del ejercicio.

¿Qué sucederá con los ATN excedentes? Sobre esos recursos “en negro” no tiene injerencia el Ministerio del Interior, aclararon a LA NACION fuentes de la cartera. Cada vez que hay saldos excedentes, explican, se los gira al Tesoro al final del ejercicio en forma de préstamo. Luego el Tesoro se lo devuelve. En suma, estos recursos multimillonarios que no se reparten ingresan en un limbo sobre el que no hay rastro ni control.

El ranking de provincias favorecidas



La discrecionalidad y la falta de transparencia han sido la marca en el reparto de los ATN entre las provincias. Según datos del último informe del jefe de Gabinete al Congreso, el año pasado encabezaron el ranking Buenos Aires ($5798 millones), La Rioja ($3667 millones), Santiago del Estero ($2071 millones) y Chaco ($1886 millones). En lo que va de este año el lote oficialista de provincias favorecidas es la misma.

Casualidad (o no), los gobernadores de estas provincias son los principales promotores de la candidatura presidencial de De Pedro.

“Tiene todas las condiciones porque conoce la idiosincrasia de cada pueblo de la Argentina”, exaltó la semana pasada el riojano Ricardo Quintela, el primero en expresar públicamente su respaldo. En el último tiempo De Pedro viajó en varias ocasiones a la provincia para inaugurar obras con el mandatario, quien hace tres semanas logró ser reelegido en su cargo con el 50% de los votos. Acto seguido el riojano, que no da puntada sin hilo, le mandó una nota al ministro solicitándole una “asistencia financiera extraordinaria” por $300 millones.

También Gerardo Zamora, el mandamás de Santiago del Estero, sigue de cerca los pasos de De Pedro; de hecho, su esposa Claudia Ledesma Abdala, actual presidenta provisional del Senado y de estrecha relación con Cristina Kirchner, suena como posible compañera de fórmula del ministro si efectivamente éste recibe la bendición formal de la vicepresidenta. Esto todavía está por verse.

Mientras tanto, el ministro no se queda quieto y multiplica actos y reuniones de gestión en el corazón electoral del país, Buenos Aires. La cuna del poderío electoral kirchnerista no sólo es la más beneficiada con los ATN del Ministerio del Interior, sino también con las transferencias discrecionales que le gira el ministro de Economía, Sergio Massa, desde el Tesoro nacional: según la consultora Aerarium, al primer trimestre de este año esas transferencias se incrementaron un 82% real (es decir, por encima de la inflación).

Más generoso, en cambio, ha sido el reparto entre las provincias del Norte, donde De Pedro tejió fuertes vínculos. Santiago del Estero, Tucumán y Chaco recibieron hasta ahora $700 millones respectivamente. A Misiones, donde triunfó otro partido aliado al gobierno –Frente Renovador para la Concordia– se le giraron $400 millones.

Informes de auditoría



Según se observa del último informe del jefe de Gabinete al Congreso, todos los giros de ATN que se realizaron este año, como buena parte de los del año pasado, se destinaron a atender “situaciones de emergencia” de los distritos. Sin embargo, si bien la ley de coparticipación habilita al Ministerio del Interior a efectuar transferencias de ATN por este motivo, no se explicita en el informe, pese a la insistencia de los legisladores opositores, cuáles han sido aquellas “situaciones de emergencia” que las ameritaron.

Esta discrecionalidad y falta de transparencia en la asignación de los ATN no es achacable solo al actual gobierno. De hecho, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó serias inconsistencias en el reparto de estos fondos al analizar la ejecución de la partida entre 2016 y 2018, es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En efecto, en ese trabajo los auditores advirtieron que no se encontraron las razones por las cuales el Ministerio del Interior rechazó el pedido de fondos por parte de algunas provincias o municipios. Esta misma deficiencia se registró en controles anteriores realizados durante la gestión de los ATN durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner; en ellos la AGN reitera que en la mayoría de los casos la cartera del Interior no identifica las situaciones de desequilibrios financieros y/o de emergencias que motivaron los pedidos de ATN.

Ranking de provincias favorecidas por los ATN

Según el último informe del jefe de Gabinete al Congreso, durante 2022 las provincias beneficiadas por el reparto de ATN fueron:

Buenos Aires: $5798 millones

La Rioja: $3667 millones

Santiago del Estero: $2071 millones

Chaco: $1886 millones

Santa Fe: $1780 millones

Misiones: $1736 millones

Formosa: $1662 millones

Catamarca: $1587 millones

Tucumán: $1586 millones

Córdoba: $1349 millones

Salta: $1171 millones

Santa Cruz: $946 millones

Río Negro: $876 millones

Entre Ríos: $863 millones

Neuquén: $752 millones

Chubut: $746 millones

San Juan: $724 millones

Mendoza: $713 millones

La Pampa: $636 millones

Tierra del Fuego: $521 millones

Jujuy: $481 millones

Corrientes: $294 millones

San Luis: $224 millones

CABA: 0

Fuente: La Nación