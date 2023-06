Familiares y amigos de Rocío Magalí González se manifestaron este sábado en Saladillo para pedir justicia y reclamar la detención de su femicida. Renzo Eduardo Chidichimo, quien le disparó siete veces en las oficinas de seguridad donde ambos trabajaban, está prófugo desde el jueves pasado.

La movilización comenzó alrededor de las 19 y recorrió el centro de la localidad bonaerense. Pasó por la puerta de la comisaría local y de la Fiscalía antes de confluir en la Plaza 25 de Mayo, donde la tía de Rocío, Mariana González, habló en nombre de la familia y cuestionó a la fiscal.

"Estamos a la deriva, no nos dicen nada desde la Justicia, nuestra familia está expuesta. La jueza para lo único que está preparada es para atrapar delincuentes, pero no para defender los derechos de una mujer. Acá los casos quedan impunes. No queremos que este caso quede impune", manifestó la mujer a TN.

La investigación está a cargo de la fiscal Patricia Hortel, encargada de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Saladillo. Tras cometer el femicidio, Chidichimo se fugó en una moto de 110 cilindrada, que luego abandonó en un campo a unos 10 kilómetros y desde allí siguió la fuga a pie.

Este domingo la Policía realiza varios rastrillajes en el paraje La Razón, unos 25 kilómetros al sur de Saladillo, donde se encontró la moto del femicida. La búsqueda se lleva a cabo en una zona descampada con el apoyo de vehículos todoterreno, drones y un helicóptero de una empresa privada.

Chidichimo, de 25 años, es buscado intensamente por agentes de la comisaría local y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y la SubDDI Brandsen, con la cooperación de las brigadas locales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la policía bonaerense.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

Femicidio en Saladillo: un joven denunciado por acoso mató a su compañera de trabajo



Además, la Justicia había interpuesto una perimetral a pedido de la víctima para que el femicida no pueda acercarse a menos de 200 metros. Tras el crimen, huyó.

Un nuevo femicidio tuvo lugar en la localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, donde un hombre mató de siete balazos a su compañera de trabajo, quien ya lo había denunciado por acoso sexual en su oportunidad.

A raíz de su presentación ante la Justicia, las autoridades establecieron una perimetral para Renzo Eduardo Chidichimo, quien a partir de entonces no podía acercarse a Rocío González a menos de 200 metros.



Esto no fue respetado por el femicida quien, a pesar de lo dispuesto, se presentó el jueves por la tarde en la empresa de alarmas, ubicada en Ibáñez Frocham al 2800, donde ambos trabajaban y, sin mediar palabra, disparó contra Rocío a quemarropa.

Inmediamente, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Doctor Posadas, donde finalmente murió. Por su parte, el atacante huyó sin dejar rastros y ahora es intensamente buscado por la Policía y por la familia de la joven.

Cabe destacar que, en un primer momento, había trascendido el suicidio de Chidichimo, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.