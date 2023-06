Horacio Rodríguez Larreta, candidato a Presidente en Juntos por el Cambio, manifestó que "mi vocación es ampliar Juntos por el Cambio, pero los nombres los tiene que discutir la Mesa Nacional. En la última elección se sumó (Ricardo) López Murphy, (Facundo) Manes, gente del peronismo. Soy respetuoso de los procedimientos y mañana habrá una primera reunión”.

El referente del PRO agregó que "no tenemos porqué pensar todos igual, la diversidad enriquece. Una diversidad bien manejada eriquece las propuestas, no creo en las discusiones internas. Jamás me voy a meter en peleas internas. Si en el lugar de candidatos a presidente hay más de una propuesta, eso enriquece. No hay inconveniente de que haya más de un candidato”.

Sobre su propuesta, de cara a las elecciones, Horacio Rodríguez Larreta hizo hincapié en el cambio que significaría su victoria como Presidente. “Yo soy cambio un profundo, duradero. Un cambio que se mantenga en el tiempo, y eso requiere de un acuerdo nacional. Que por una vez podamos trazar un rumbo sostenido pero requiere construir una nueva mayoría. Hay que hacer un cambio integral”, aseguró en diálogo con CNN Radio.

Fuente: Infobae