Darío Barassi vuelve a la televisión con "Ahora caigo"

El actor y conductor Darío Barassi regresará este lunes 5 de junio a las 18.30 a la pantalla de eltrece con "Ahora Caigo", un programa de juegos que busca encontrar a la persona que más sabe de cultura general en la televisión argentina.

El formato, producido por Boxfish marca el regreso de Barassi a la emisora después de "100 argentinos dicen".

Cómo es “Ahora caigo”, el nuevo programa de Darío Barassi

Luego de su paso por 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi se tomó un tiempo para decidir qué proyecto iba a aceptar entre todos los que le ofrecían para conducir. Finalmente, eligió Ahora caigo (eltrece), un novedoso formato de juegos que buscará a la persona que más sabe sobre cultura general en la televisión argentina con un detalle: los participantes deberán responder bien para evitar caer al vacío.

“¿Cómo estás a horas de tu debut?”, fue consultado. “No me metas presión, que bastante nervioso estoy. Aparte estamos a tres metros de altura y eso me condiciona aun más. Estoy muy contento y muy entusiasmado, con una buena sensación. Soy un tipo bastante entusiasta, pero confío en mi intuición y en mi percepción. Siento que es un formato que es una bomba”, advirtió Barassi.

"Ahora caigo" estará conducido por Darío Barassi

El conductor explicó que vio mucho la versión española del ciclo para meterse en la dinámica del juego. En Ahora caigo, el concursante principal llamado “protagonista” compite contra otros diez en batallas cara a cara de preguntas de cultura general que se resuelven con un sistema similar al del “ahorcado”. Los que pierden, caen, lo que genera cada vez más tensión.

Después de los diez duelos, quien haya quedado en pie, tendrá la posibilidad de duplicar su dinero a través de un juego final, en el que deberá responder correctamente diez preguntas en dos minutos. Quien gane, volverá al otro programa, en el lugar del que estuvo como protagonista, para seguir compitiendo.

Las convocatorias para concursantes y para la tribuna se encuentran abiertas en eltrecetv.com. Cada día, una persona de la tribuna será seleccionada para participar por el premio mayor.

Así es el estudio de “Ahora caigo”, el nuevo programa de Darío Barassi

Si hay algo más que relevante en el programa que arranca Barassi es el estudio. Ahora caigo se emite en el espacio más grande de Polka, en Estudios Baires, un set de 600 metros cuadrados y 10 metros de altura, con tecnología de última generación. La escenografía está montada sobre una estructura reforzada de hierro, elevada a tres metros de altura que permitirá instalar las “trampas”, donde los participantes deberán evitar caer.

“Apenas entré fue ‘eh, qué pasa acá, qué es esta cosa gigante’. La verdad es que mi oficio como conductor es 100 argentinos dicen y un programa con Dalia Gutmann en otro canal. No es que tengo un gran recorrido como conductor. Si bien me siento muy cómodo en ese rol, no me sobra oficio”, manifestó.

Barassi siguió: “Vengo y digo ‘apa’. Esto es tres veces más grande que el que tenía antes, más cantidad de personas jugando, público que antes no tenía. Estoy en modo desafío. Soy un tipo conquistador que no me gustan que los desafíos me lleven puesto. Así que estoy como alerta y expectante; como con hambre de hacer de Ahora caigo un formato que me calce perfecto”, enfatizó.

Darío Barassi en el estudio de "Ahora caigo".

Barassi hizo una recorrida por cada uno de los rincones de la inmensa puesta en escena que ocupará. “Hay pantallas por todos lados, una cámara que nos toma en 360 grados. Además, mirás para arriba y es una cosa inconmensurable”, enfatizó.

En esa inmensidad, además, salió a la luz una de las cosas que más le gustan a Barassi: interactuar con la gente. “Me encantan los programas con público. La gente viene como virgen del medio entonces puede pasar que la cámara los inhiba un montón, que es súper aprovechable, o que las cámaras los pueden desinhibir que también es aprovechable. Me encanta que venga gente con sus anécdotas, historias de vida, secretos”, remató.