Luego de que Sebastián Villa recibiera la condena a dos años y un mes de prisión por lesiones leves y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, el abogado Fernando Burlando, quien fue el defensor de la víctima pero se apartó antes del inicio del debate oral tras un arreglo civil y económico entre las partes, se refirió al fallo condenatorio y aseguró que para el jugador es peor "a que tuviera quebrada las dos piernas".

El letrado se refirió a la sentencia de prisión condicional contra el delantero que se conoció hoy en una entrevista con TN y también en diálogo con el diario Olé. Fue en una nota con el canal televisivo que, al ser consultado por si puede jugar en el exterior, disparó: "Si un club que lo quiere comprar y ve cuál es el presente, me parece que esto es mucho peor que tenga quebradas las dos piernas. El panorama que tiene por delante genera una situación de incertidumbre en el que la institución no sabe hasta cuándo podrá contar con él".

También aludió a la importancia del fallo en referencia a que Villa es una de las figuras del Xeneize y hasta llegó a ser convocado por la selección de Colombia antes de la denuncia. "Esto es histórico y es un ejemplo para lo que viene. Es un hito que debe ayudar a que todas las mujeres denuncien", sostuvo.

A su vez, remarcó que no tenía dudas sobre el desenlace y destacó el accionar de la fiscal de instrucción que llevó adelante la investigación. "Había elementos muy contundentes para este tipo de condena. Encaramos muy bien el caso y la Fiscalía también actuó muy bien. No por estar directamente contra Villa, porque lo que pasó, ya pasó: estoy muy contento y conforme con esta resolución", afirmó.

Por último, en Olé reveló cómo recibió la víctima la noticia: "Estamos en permanente contacto. Hablé con ella y estaba muy emocionada por lo que se había conseguido. Porque más allá del acuerdo civil que hubo en su momento cuando ella se volvió a Colombia, ella luego en el juicio reafirmó todo lo que había denunciado. Que haya pedido que dejaran jugar a Villa al fútbol no implicaba que no quería justicia y que no iba a seguir firme. Y así quedó demostrado. La mentira tiene patas cortas, la verdad tiene patas largas. Denunciemos, confiemos en la Justicia. La palabra y la voz de la Justicia es la única verdad".

Cómo está la otra causa contra Sebastián Villa

Por otro lado, el jugador tiene otra causa en su contra aún más grave por la que podría ser enjuiciado. Es que la fiscal Vanesa González pidió la elevación a juicio oral del caso por "abuso sexual con acceso carnal" contra Sebastián Villa por parte de Tamara Doldán. La denuncia fue presentada el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, la cual ratificó de manera presencial en la fiscalía tres días más tarde, por un hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde residía el delantero de Boca, tras un asado del que habíann participado otros jugadores del plantel.

