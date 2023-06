Diego Schwartzman quedó eliminado del Roland Garros 2023

El aregntino no quedaba eliminado en tercera en Roland Garros desde la edición 2019

El aregntino no quedaba eliminado en tercera en Roland Garros desde la edición 2019

El Peque, ubicado en el puesto 95 del ranking ATP, venía de vencer al portugués Nuno Borges en tres sets, pero este viernes no pudo dar el batacazo contra la quinta mejor raqueta del mundo sobre el polvo de ladrillo francés.

Ahora, Tsitsipas enfrentará en octavos, instancia a la que accedió por cuarto año consecutivo, al austríaco Sebastián Ofner (118), quien viene de la qualy y dejó en el camino al italiano Fabio Fognini (130) por 5-7, 6-3, 7-5, 1-6 y 6-4.

El historial entre Schwartzman y Tsitsipas quedó así con dos victorias para el argentino (Amberes 2017 y la Copa Mundial por equipos en Australia 2022) y cinco para el griego (Conde de Godó de Barcelona 2018, Masters 1000 de Montecarlo y de Cincinnati, y la Laver Cup, todos en 2022, y Roland Garros 2023).

Schwartzman, tras la eliminación en Roland Garros

El argentino acusó "sensaciones positivas" a pesar de su dura eliminación, reconoció que "no jugué bien", ya que cometió "muchos errores no forzados" y no logró imponer la velocidad del juego necesaria para poder competir contra un tenista del nivel de su rival.

"Es muy difícil jugar contra él, que tiene una forma muy agresiva de jugar, si el rival de enfrente no logra ser competitivo en la velocidad del juego", evaluó. "Él hacía y deshacía prácticamente en los tres sets. Eran aciertos y errores de él más que aciertos míos", reconoció con sinceridad Schwartzman, semifinalista del torneo en 2020.

El Peque además reconoció que después de sus dos anteriores victorias, ante el español Bernabé Zapata, favorito 32, y al portugués Nuno Borges, hoy salió a la cancha con la expectativa al menos "de ser más competitivo", algo que no consiguió.

A pesar de la derrota recapituló que, teniendo en cuenta cómo llegaba a Roland Garros "ha sido un París positivo una vez más", tras varios meses de encadenar derrotas consecutivas.

Cómo sigue Roland Garros para los argentinos

Roland Garros, que se juega en el complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne y repartirá una cifra récord en premios de 43.900.000 euros entre sus cuadros masculino y femenino, tiene a otros tres argentinos instalados en la tercera ronda que jugarán este sábado. Se trata de Francisco Cerúndolo (23), Tomás Martín Etcheverry (49) y Genaro Olivieri (231).

