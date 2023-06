El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reveló este jueves que "en principio" su fórmula electoral "está cerrada" junto a la actual vicegobernadora, Verónica Magario, para buscar la reelección, y que no tendría "ningún problema de ir a unas PASO con Victoria Tolosa Paz o con quien quiera presentarse".

"Estamos trabajando con Verónica Magario, en principio mi fórmula está cerrada", y destacó que "es necesaria una continuidad" porque "estamos haciendo una transformación profunda" en la provincia, señaló el gobernador bonaerense en una entrevista con Radio 10.



Tras el anunció de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de que será precandidata a la Gobernación de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof aseguró que no tiene "ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con la compañera o quien quiera presentarse, y luego discutir el mejor proyecto de provincia".

En cambio, sobre la posibilidad que desde la coalición oficialista se le ofrezca una precandidatura presidencial, opinó que si bien se siente "halagado" lo importante en este momento "es buscar una propuesta con las mejores candidaturas" dentro del Frente de Todos.

"Uno está a disposición del espacio, pero en la provincia tenemos la propuesta y estamos dispuestos a discutirla dentro del espacio con quien quiera colaborar", enfatizó.

Kicillof aseguró además que "vamos a hacer campaña juntos con (Eduardo) 'Wado' (De Pedro), por supuesto" porque "hay una coordinación de la política y las ideas", luego de que él y el ministro del Interior compartieran varios actos en los últimos días.

Respecto de la campaña electoral, si bien evitó "opinar de las internas en la oposición", advirtió que "la derecha en todas sus expresiones tiene muchos candidatos pero tiene un solo proyecto que es el ajuste y restringir derechos. Eso lo expresan todos a cara descubierta".

Axel Kicillof quiere reunirse con mujer que lo interrumpió en un acto en Brandsen

El gobernador explicó en Radio 10 que buscan contactar a la mujer para "ver en qué podemos ayudarla".

Luego del episodio sufrido en la localidad bonaerense de Brandsen, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que su equipo intenta contactar a la mujer que lo interrumpió durante el acto para reunirse con ella y ver "si hay algo puntual en lo que podamos ayudar" ya que su trabajo como mandatario provincial es "resolver los problemas".

"Estamos intentando reunirnos con ella", indicó el gobernador durante una entrevista con Radio 10, al ser consultado sobre el incidente ocurrido este jueves en Brandsen, donde el personal de su seguridad retiró del lugar a una mujer que irrumpió en el escenario e intentó tomar por la fuerza el micrófono que usaba el mandatario para dar su discurso.



Kicillof indicó que "sea un tema municipal, provincial, vamos a tratar de contactarla a ver si hay algo puntual en lo que podamos ayudar porque es mi trabajo".

En la entrevista radial, el gobernador señaló que "fue un momento bastante tenso" y describió que "la señora se me acercó cuando yo estaba hablando, le di la mano y dije de forma respetuosa que esperara un poquito que termine de hablar. Ahí agarra el micrófono y se ve que estaba nerviosa".

"Me hablaba del hospital, que en Brandsen es municipal, pero no sé a qué se refería porque justo se aplicó el protocolo", señaló el mandatario provincia, y ante las repercusiones de sus declaraciones posteriores indicó: "Los medios de le derecha quieren sacar ventaja porque no quise compararlo con lo de Cristina, yo no quise victimizarse, lo que dije es que hay protocolos que tienen que ver con la seguridad", en referencia al atentado que sufrió la vicepresidenta Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

"Son cosas que pasan y no fue de gravedad", señaló y añadió que "todo el tiempo" se le acerca gente. En este sentido indicó: "Yo trabajo así. Voy por la tercera vuelta de recorrer los 135 municipios. Le dije a la señora que la iba a escuchar, pero agarro el micrófono".

"Ahí mismo había muchísima gente y siempre hablamos con la gente en cercanía. Hago entrega de escrituras siempre en el interior y en el conurbano, son actos de mucha cercanía. Yo gobierno de una manera única y exclusiva, cerca de la gente. Desde 2019 dije que iba a gobernar así y así ando. Nuestro trabajo es resolver problemas reales o puntuales", aseveró.