La campaña electoral de Tucumán inicia su tramo final y las actividades proselitistas se multiplican a lo largo y ancho de la provincia. En la jornada del miércoles los candidatos a gobernador y vicegobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Sánchez y Germán Alfaro, visitaron Bella Vista y pronosticaron un triunfo de su espacio en los comicios del 11 de junio.

Los dirigentes encabezaron una caminata junto a los candidatos a legisladores del este, Rolando "Tano" Alfaro y Sebastián Salazar y a la candidata a intendenta, Paula Quiles.



Sánchez reconoció “la transformación” que hizo Salazar en esta ciudad y elogió las gestiones de JxC en Capital, Concepción y Yerba Buena. “Hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera, que se puede trabajar en equipo, con planificación, con austeridad, con transparencia. Hemos cambiado nuestras ciudades y queremos cambiar nuestra provincia”, afirmó.

“El 70% de los tucumanos quieren un cambio y somos los únicos capaces de vencer al oficialismo. Por eso apelamos al voto útil. Tenemos una gran oportunidad de ganar la provincia”, agregó.



El diputado nacional señaló, además, que en cada recorrida, la gente le pide trabajo. “Hoy la gente no llega a fin de mes. Nosotros venimos a cambiar esta realidad y vamos a trabajar en tres pilares fundamentarles como la salud, la educación y la seguridad”, prometió.

“Venimos de Villa de Leales. La gente nos apoyaba pero nos pedía que no les sacáramos fotos porque los apretaban en la comuna. Con nosotros se terminó el apriete”, sostuvo.

Críticas al oficialismo

Por su parte, Alfaro recordó que el gobierno “nos prometió asado todos los días y hoy no tenemos asado. Es muy feo lo que estamos viendo con Roberto cuando recorremos la provincia. La gente tiene problemas de alimentación y de educación. Hoy las familias tienen que elegir entre mandar a sus hijos a la escuela o darles de comer. Eso no es Tucumán. En esta provincia siempre hemos buscado el ascenso social. Hoy vemos cómo en 25 años nos han mentido”.



“No se hizo la cárcel, no se hizo la ruta a Las Termas, no se hizo el Centro Cívico en Las Talitas, no se hizo el Centro de Alto Rendimiento en Tafí del Valle. Nos vienen mintiendo hace 25 años y quieren seguir en el poder, por el poder mismo. Son indiferentes a los problemas de la gente. Los tucumanos necesitan un trabajo digno, que te motiva a levantarte todas las mañanas para darles de comer y darle educación a sus hijos”, dijo el candidato a vicegobernador.

“El 9 de mayo volteamos a Manzur, el 11 de junio lo volteamos a Jaldo. Roberto Sánchez va a ser gobernador. Tenemos la fuerza necesaria, no paramos de abrazar, besar y escuchar a los tucumanos. Nos duele, pero el compromiso es recuperar esta provincia”, finalizó.

Por su parte, Salazar agradeció a todos los vecinos por participar de la caminata familiar. “Bella Vista quiere seguir el camino de la transformación definitiva que necesita nuestra ciudad. Son muchas cosas las que faltan, pero con Paula Quiles en la intendencia y Roberto Sánchez como gobernador vamos a poder trabajar en equipo y traer más soluciones para nuestra ciudad”.



“Es la primera vez que tengo la sensación que vamos a ganar la provincia. Quiero ser parte de un gobierno provincial y demostrar a la comunidad que se puede hacer política de otra manera y se puede transformar la realidad de cada ciudad. Para eso quiero pedirles que vayan a predicar como ese cristiano, mormón, evangelista, para que vayan a charlar con sus vecinos, parientes, amigos de que apostemos por el cambio”, agregó el intendente de Bella Vista, que buscará un lugar en la Legislatura.

Por último, la candidata a intendenta de Bella Vista exclamó que le tocará continuar el proceso de cambio que inició Salazar en 2015. “Sé que lo haré mejor; pero siempre digo que sólo no se puede, es necesario trabajar en equipo, por eso en la provincia tiene que ganar Roberto y Germán, para que tengamos oportunidades para todos. Vamos a trabajar incansablemente para que todos tengan el sustento diario. Siempre estuvimos, siempre estamos y estaremos a la par de todos ustedes”, concluyó Quiles.

Fuente: La Gaceta